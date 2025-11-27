NBA, i risultati della notte. Boston ferma la striscia di Detroit. Decima di fila per OKC, bene Houston

Sono nove le partite della notte NBA, che valevano tutte anche per la NBA Cup. Si ferma a tredici la striscia vincente dei Detroit Pistons, che cadono sul campo dei Boston Celtics per 117-114 al termine di un finale incandescente, con Cade Cunningham che ha sbagliato il tiro libero del pareggio a quattro secondi dal termine dopo una prestazione clamorosa da 42 punti. Boston si prende la vittoria, trascinata da un Jaylen Brown da 33 punti e 10 rimbalzi e da un Derrick White da 27 punti.

Con la sconfitta di Detroit, la squadra con la miglior striscia vincente attualmente in NBA sono gli Oklahoma City Thunder, arrivati al decimo successo consecutivo. OKC ha infatti superato 113-105 i Minnesota Timberwolves, restando anche imbattuti nella coppa, grazie al solito fenomenale Shai Gilgeous-Alexander, che mette a referto 40 punti, 6 rimbalzi e 6 assist. Non bastano a Minnesota i 31 punti di Anthony Edwards.

Nella notte scendeva in campo anche la Miami di Simone Fontecchio ed è arrivata una vittoria per gli Heat, che hanno superato 106-103 i Milwaukee Bucks. Protagonista in casa Miami sicuramente Tyler Herro con 29 punti, mentre per Milwaukee, sempre priva dell’infortunato Giannis Antetokounmpo, il migliore è stato Ryan Rollins con 26 punti. Solo sei minuti in campo per Simone Fontecchio, con l’azzurro che ha messo a referto 2 punti, 2 rimbalzi e 2 assist.

Bella vittoria degli Houston Rockets, che superano 104-100 i Golden State Warriors con un Reed Sheppard scatenato da 31 punti e 9 rimbalzi, mentre per agli Warriors non bastano i 21 punti di Jimmy Butler e con Steph Curry che chiude a 14 punti. Tutto facile per i New York Knicks, che dominano 129-101 contro gli Charlotte Hornets, con tutto i giocatori del quintetto che segnano almeno 18 punti ed il migliore è Jalen Brunson con 33 punti.

Dopo un tempo supplementare i Memphis Grizzlies si impongono 133-128 sui New Orleans Pelicans, trascinati dai 27 punti di Jaren Jackson Jr, ma anche dalla doppia doppia di Zach Edey (21 punti e 15 rimbalzi). I 37 punti di De’Aaron Fox permettono ai San Antonio Spurs di vincere 115-102 contro i Portland Trail Blazers. Vittorie anche per i Toronto Raptors per 97-95 (26 punti di Brandon Ingram) sugli Indiana Pacers e per i Phoenix Suns contro i Sacramento Kings per 112-100 (21 punti e 16 rimbalzi di Mark Williams).

RISULTATI NBA 2025-2026 (27 NOVEMBRE)

Boston Celtics – Detroit Pistons 117-114

Charlotte Hornets – New York Knicks 101-129

Miami Heat – Milwaukee Bucks 106-103

Oklahoma City Thunder – Minnesota Timberwolves 113-105

Toronto Raptors – Indiana Pacers 97-95

New Orleans Pelicans – Memphis Grizzlies 128-133 d.t.s

Golden State Warriors – Houston Rockets 100-104

Portland Trail Blazers – San Antonio Spurs 102-115

Sacramento Kings – Phoenix Suns 100-112