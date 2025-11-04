NBA, i risultati della notte (4 novembre). Miami torna a vincere, i Lakers volano e Jokic domina

Si sono disputati questa notte nove match della stagione NBA, con i Miami Heat che ritrovano il successo a Los Angeles grazie a un grande Bam Adebayo, i Lakers trascinati da Deandre Ayton nonostante le assenze di Doncic e Reaves, e Nikola Jokic protagonista assoluto nella vittoria dei Denver Nuggets sui Kings. Una serata intensa che conferma il momento positivo delle squadre di vertice.

Tornano a vincere i Miami Heat e Simone Fontecchio. Bam Adebayo trascina i Miami Heat con 25 punti e 10 rimbalzi nella vittoria per 120-119 sui Los Angeles Clippers. Norman Powell ne aggiunge 21 nel suo ritorno in California, mentre Wiggins e Ware combinano per 33 punti complessivi. Per Fontecchio 11 punti in poco meno di 17’. Ai Clippers non bastano i 29 punti di James Harden e i 27 di Kawhi Leonard: decisivi i 21 turnover convertiti in 37 punti dagli Heat. Leonard sbaglia sulla sirena il tiro della possibile vittoria. Nikola Jokic trascina i Denver Nuggets con 34 punti e 14 assist nella vittoria per 130-124 sui Sacramento Kings.

Il serbo, autore di una prova dominante, firma la sesta doppia doppia consecutiva dell’anno. Aaron Gordon aggiunge 20 punti, mentre Christian Braun ne mette 21, suo massimo stagionale. Ai Kings non bastano i 26 punti e 12 rimbalzi di Russell Westbrook contro la sua ex squadra; Zach LaVine si ferma a 15 punti, ben sotto la media stagionale. Deandre Ayton si prende la rivincita contro la sua ex squadra con 29 punti, 10 rimbalzi e 3 stoppate, guidando i Los Angeles Lakers al successo per 123-115 sui Portland Trail Blazers. Rui Hachimura aggiunge 28 punti, mentre il two-way Nick Smith Jr. ne mette 25 con due triple decisive nel finale. Nonostante l’assenza di Doncic e Reaves, i Lakers centrano la quarta vittoria consecutiva. Ai Blazers non bastano i 33 punti di Deni Avdija e il 9/40 da tre affossa la rimonta.

Giannis Antetokounmpo firma il buzzer beater che regala ai Milwaukee Bucks la vittoria per 117-115 sugli Indiana Pacers. Il fuoriclasse greco chiude con 33 punti, 13 rimbalzi e 5 assist, decisivo con il canestro sulla sirena dopo la rimonta avversaria. Per Milwaukee è il terzo successo nelle ultime quattro gare. Serata particolare per Myles Turner, ex Pacers ora ai Bucks, fischiato dal suo vecchio pubblico e autore di 9 punti e 5 stoppate. Julius Randle firma la sua prima tripla doppia con la maglia dei Minnesota Timberwolves (19 punti, 11 rimbalzi e 10 assist) nel successo per 125-109 sui Brooklyn Nets, ancora senza vittorie in stagione.

Donte DiVincenzo ne aggiunge 25, Jaden McDaniels 22 e Rudy Gobert 15 con 12 rimbalzi. Per i Nets, sconfitti per la settima volta consecutiva, 25 punti di Cam Thomas e 19 di Nic Claxton. Karl-Anthony Towns trascina i New York Knicks con 33 punti e 13 rimbalzi nel successo per 119-102 sui Washington Wizards. Brunson e Anunoby chiudono con 16 punti a testa, Clarkson ne aggiunge 15 dalla panchina. Per i Wizards, 19 punti del rookie Alex Sarr e 15 a testa per Coulibaly, Kispert e George. New York resta imbattuta in casa (4-0), dominando dal secondo quarto in poi con un parziale decisivo nel terzo periodo.

Vittoria in volata per gli Utah Jazz, che battono 105-103 i Boston Celtics grazie al tap-in decisivo di Jusuf Nurkic a 0.6 secondi dalla sirena. Keyonte George firma il massimo stagionale con 31 punti, mentre Markkanen ne aggiunge 20 con 9 rimbalzi, interrompendo la striscia di tre sconfitte consecutive. Ai Celtics non bastano i 36 punti di Jaylen Brown, impreciso da tre (0/9), e il 21,6% complessivo dall’arco. Cade Cunningham trascina i Detroit Pistons con 33 punti, di cui 19 nel quarto periodo, nel successo per 114-106 sui Memphis Grizzlies. Isaiah Stewart brilla con 26 punti e 14 rimbalzi, mentre Duren e Holland II ne aggiungono 14 a testa.

Ai Grizzlies non bastano i 21 punti di Jaren Jackson Jr. e la doppia doppia di Ja Morant (18 punti e 10 assist) al rientro dopo la squalifica. Amen Thompson firma il massimo stagionale con 27 punti e guida gli Houston Rockets al successo per 110-102 sui Dallas Mavericks. Ottima prova anche di Alperen Sengun, autore di 26 punti e 11 rimbalzi, per la quarta vittoria consecutiva dei texani. Ai Mavericks, privi ancora di Anthony Davis, non bastano i 29 punti e 12 rimbalzi di P.J. Washington. Kevin Durant chiude con 21 punti ma solo 6/18 al tiro.

RISULTATI NBA 2025-2026 (4 NOVEMBRE)

Indiana Pacers – Milwaukee Bucks 115-117

Brooklyn Nets – Minnesota Timberwolves 109-125

New York Knicks – Washington Wizards 119-102

Boston Celtics – Utah Jazz 103-105

Memphis Grizzlies – Detroit Pistons 106-114

Houston Rockets – Dallas Mavericks 110-102

Denver Nuggets – Sacramento Kings 130-124

Portland Trail Blazers – Los Angeles Lakers 115-123

Los Angeles Clippers – Miami Heat 119-120