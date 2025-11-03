NBA, i risultati della notte (3 novembre): Fontecchio ko con gli Heat contro i Lakers, vittorie per Cavaliers e Knicks. Bene anche Bulls e Suns

Prosegue spedita la regular season 2025-2026 della NBA, con otto partite andate in scena tra la serata italiana di ieri domenica 2 novembre e la notte di oggi lunedì 3 novembre: andiamo a fare un breve recap di quanto accaduto oltreoceano, dove era impegnato anche il nostro Simone Fontecchio con i suoi Miami Heat.

Gli Oklahoma City Thunder (7-0) mantengono l’imbattibilità stagionale grazie al successo interno contro i New Orleans Pelicans (0-6) per 137-106 con 30 punti e 7 assist di Shai Gilgeous-Alexander e la tripla doppia sfiorata da Isaiah Hartenstein (14 punti, 14 rimbalzi e 8 assist) – 20 punti e 9 rimbalzi per Zion Williamson tra le fila dei Pelicans. Blitz esterno dei Philadelphia 76ers (5-1) contro i Brooklyn Nets (0-6) per 105-129 grazie ai 29 punti di Kelly Oubre Jr. e ai 26 di Tyrese Maxey – 22 punti e 13 rimbalzi per Quentin Grimes entrato a partita in corso, con 29 punti di Cam Thomas e la doppia doppia di Michael Porter Jr. (17 punti e 17 rimbalzi) che non bastano ai Nets. Affermazione casalinga anche per i Charlotte Hornets (3-4) contro gli Utah Jazz (2-4) col punteggio di 126-103: 29 punti di Miles Bridges e 24 di Kon Knueppel, con 10 punti 12 assist di Collin Sexton – 29 punti di Lauri Markkanen miglior realizzatore dei Jazz al pari di Keyonte George (25 punti).

Rispettano il fattore campo anche i Cleveland Cavaliers (4-3) che prevalgono sugli Atlanta Hawks (3-4) per 117-109 con 37 punti di uno scatenato Donovan Mitchell e 19 punti di De’Andre Hunter – 23 punti e 13 rimbalzi per Jalen Johnson e 15 punti con 12 rimbalzi di Kristaps Porzingis tra le fila degli Hawks. Vittoria interna per i Toronto Raptors (3-4) sui Memphis Grizzlies (3-4) per 117-104: 27 punti di RJ Barrett e doppia doppia di Scottie Barnes (19 punti, 12 rimbalzi), con 26 punti di Brandon Ingram decisivi per i canadesi – 20 punti e 9 rimbalzi per Jaren Jackson Jr. tra i Grizzlies orfani di Ja Morant tenuto fuori per motivi disciplinari nella partita odierna. I New York Knicks (3-3) infliggono la prima sconfitta stagionale ai Chicago Bulls (5-1) vincendo al Madison Square Garden per 128-116 grazie ai 31 punti di Jalen Brunson e alla doppia doppia di Karl-Anthony Towns con 20 punti e 15 rimbalzi – ai Bulls non basta la tripla doppia di Josh Giddey (23 punti, 12 rimbalzi e 12 assist) a ribaltare l’inerzia.

S’interrompe anche l’imbattibilità dei San Antonio Spurs (5-1) che cadono a Phoenix contro i Suns (3-4) col punteggio di 130-128 nonostante i 26 punti di Stephon Castle – 28 punti e 13 rimbalzi di Devin Booker tra i Suns, con 17 punti di Grayson Allen. Nel match che chiudeva la lunga notte NBA i Los Angeles Lakers (5-2) esultano di fronte al pubblico di casa per il successo contro i Miami Heat (3-3) per 130-120: ancora senza LeBron James è Luka Doncic a prendersi nuovamente la scena con la tripla doppia (29 punti, 11 rimbalzi e 10 assist) ben coadiuvato da Austin Reaves (26 punti e 11 rimbalzi) oltre a Jake Laravia subentrato a partita in corso (25 punti e 8 rimbalzi) – 31 punti di Jaime Jaquez Jr. tra le fila degli Heat entrato dalla panchina, con 9 punti in quasi 19’ sul parquet per il nostro Simone Fontecchio.

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Oklahoma City Thunder-New Orleans Pelicans 137-106 (giocata il 2 novembre)

Brooklyn Nets-Philadelphia 76ers 105-129

Charlotte Hornets-Utah Jazz 126-103

Cleveland Cavaliers-Atlanta Hawks 117-109

Toronto Raptors-Memphis Grizzlies 117-104

New York Knicks-Chicago Bulls 128-116

Phoenix Suns-San Antonio Spurs 130-118

Los Angeles Lakers-Miami Heat 130-120