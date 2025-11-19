NBA, i risultati della notte (19 novembre): Doncic trascina i Lakers, bene Celtics e Spurs

Sono sei le partite giocate nella notte NBA, ed è una notte che finisce particolarmente tardi dato che uno degli incontri, vale a dire l’ultimo di cui si parlerà, è iniziato quando in Italia scoccavano le 5 del mattino. Andiamo però a ricapitolare i risultati.

Per gli Orlando Magic (9-7) vittoria costruita nei primi due quarti contro i Golden State Warriors (9-7). Nel 121-113 finale ci entrano i 6 uomini in doppia cifra con 23 di Desmond Bane e 18 di Franz Wagner contro i 34 di Steph Curry e i 33 di Jimmy Butler. I Boston Celtics (8-7), dal canto loro, continuano a rendere infernale la stagione dei Brooklyn Nets (2-12): 99-113 con 29 punti di Jaylen Brown e 22 con 10 rimbalzi di Payton Pritchard. Per i Nets 25 di Michael Porter Jr.

Bene anche i Detroit Pistons (13-2), che mantengono il secondo miglior record della lega battendo gli Atlanta Hawks (9-6) per 112-120. 25 i punti di Cade Cunningham, che ci mette anche 10 assist, e 24 di Jalen Duren da una parte, 25 e 24 di Jalen Johnson e Nickeil Alexander-Walker dall’altra. Anche senza Wembanyama i San Antonio Spurs (10-4) vanno bene e battono i Memphis Grizzlies (4-11) per 111-101: bastano i 26 di De’Aaron Fox e i 23 di Harrison Barnes contro i 19 e 11 rimbalzi di Cedric Coward.

I Los Angeles Lakers (11-4) girano l’inerzia nella seconda metà di gara e battono gli Utah Jazz (5-9) per 140-126. Gran protagonista Luka Doncic con 37 punti e 10 assist, ma non sono da meno Austin Reaves (26) e DeAndre Ayton (20 e 14 rimbalzi). 11 e 12 assist per LeBron James. In quota Jazz non sono adeguatamente assistiti i 34 di Keyonte George e i 31 di Lauri Markkanen. Infine, nella più che tarda sfida tra Portland Trail Blazers (6-8) e Phoenix Suns (9-6), a prevalere sono questi ultimi per 110-127 con tanto equilibrio di squadra, 19 punti a testa di Devin Booker e Collin Gillespie e 11 giocatori a segno. Che, va detto, ci sono anche per i Blazers, i quali sono però troppo ancorati in quest’occasione ai 29 di Shaedon Sharpe.

RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Orlando Magic-Golden State Warriors 121-113

Brooklyn Nets-Boston Celtics 99-113

Atlanta Hawks-Detroit Pistons 112-120

San Antonio Spurs-Memphis Grizzlies 111-101

Los Angeles Lakers-Utah Jazz 140-126

Portland Trail Blazers-Phoenix Suns 110-127