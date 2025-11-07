Seguici su
LEGGI OA SPORT e AZZURRA SENZA PUBBLICITÀ
ABBONATI

Tennis

Meglio il 2024 o il 2025 per Sinner? Ambesi: “Se guardiamo alle finali…”

Pubblicato

1 ora fa

il

Per approfondire:
Jannik Sinner
Sinner / IPA Agency

Massimiliano Ambesi si è soffermato sul sorteggio delle ATP Finals durante l’ultima puntata di Tennismania, trasmissione del canale YouTube di OA Sport: “Bisogna aspettare, capire chi ci sarà e chi non ci sarà. Da dopo il sorteggio l’assenza diventa un withdraw, non cambia il tabellone e subentra la riserva. Mi sembrano due gironi di livello un po’ differente. Sinner ha sconfitto di recente i tre che dovrà affrontare, sempre che siano davvero quelli, e vedremo quello che succederà. Attendiamo notizie da Atene e dintorni“.

Chi potrebbe battere Alcaraz nel girone e permettere a Sinner di continuare a inseguire il numero 1 a fine anno?Tecnicamente il miglior Fritz potrebbe insidiare Alcaraz, per Djokovic vediamo i prossimi giorni. A Djokovic quel girone può piacere, meglio di così non poteva andare“.

Il programma dell’evento di Torino non è ancora stato delineato: “Ogni decisione sulla programmazione verrà presa in base a quello che succederà ad Atene, se Sinner dovesse giocare venerdì sera sarebbe discutibile (in vista della semifinale, n.d.r.). Possiamo dire che Djokovic è irrispettoso, ma il regolamento lo consente: andrebbero riscritti i regolamenti in maniera decente. L’errore di Djokovic qual è? Il rilasciare le dichiarazioni sui suoi programma a ottobre, invece se non avesse detto niente…“.

Un paio di passaggi interessanti sugli italiani:Musetti alle Finals vincendo un torneo sarebbe un paradosso, visto che non ne vince uno da tre anni. Meglio questa stagione o quella scorsa per Sinner? Se vince a Torino la differenza sono i due 1000 vinti in più l’anno scorso, ma quest’anno ha fatto più finali Slam…“.

CLICCA QUI PER LA PUNTATA DI TENNISMANIA

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI
Argomenti correlati:
Pubblicità