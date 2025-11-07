In questa puntata di Run2u entriamo nel cuore della Maratona di Ravenna insieme a Stefano Righini, presidente del Ravenna Runners Club (RRC) e patron dell’evento che fa correre l’Italia. Un viaggio tra passione, organizzazione e visione: come nasce una delle maratone più amate d’Italia e come si costruisce, anno dopo anno, una manifestazione che unisce sport, cultura e territorio. ️ Argomenti della puntata: • La storia e la crescita della Maratona di Ravenna • Il dietro le quinte dell’organizzazione RRC • I valori che animano il running e la comunità dei runner • Le sfide e i progetti futuri di Stefano Righini e del suo team ‍♂️ Run2u è il punto di riferimento per chi ama la corsa, lo sport e le storie di chi fanno muovere l’Italia. Iscriviti al canale per non perdere le prossime puntate! Inoltre come sempre, proseguiremo con i preziosi consigli di Lorenzo Lotti nella sua rubrica #SEMPREDICORSA; il “Dalla Pancia della Gara” con video dagli appassionati e amici del running, e le “Scelte per voi”, oltre ai tanti highlights inviati dagli organizzatori. • Ti aspettiamo in diretta ogni mercoledì alle 20.30 con grandi nomi del panorama nazionale, e ogni venerdì alle 21.00 con ospiti esperti, racconti di gare e curiosità. • E non dimenticare di mandare i tuoi video a sabrinarun2u@gmail.com! • Iscriviti al canale Run2U per non perdere altre storie leggendarie dell’atletica italiana!! • ‍♂️ Che tu sia un atleta, un appassionato o un professionista in cerca di ispirazione, questo contenuto ti darà prospettive reali e concrete #Run2u #MaratonadiRavenna #StefanoRighini #RRC #Running #PodcastRunning #Corsa #Maratona #RavennaRunnersClub #Sport #Podismo #Atletica #EventiSportivi #ItaliaCorre.