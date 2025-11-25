Jannik Sinner vince la classifica dei premi 2025! Battuto Alcaraz in volata, Musetti in top-10

Jannik Sinner ha ufficialmente vinto la classifica dei premi 2025, ovvero la graduatoria che prende in considerazione i guadagni dei tennisti, valutando esclusivamente gli emolumenti derivanti dai risultati sportivi sul circuito maggiore. Ricordiamo che, a ogni torneo, vengono elargiti assegni: più si avanza nella competizione e più l’evento è importante, maggiore sarà l’importo incassato. Nonostante un’assenza dal circuito di tre mesi, dovuta alla squalifica scontata tra febbraio e maggio, il fuoriclasse altoatesino ha messo la testa davanti all’intera concorrenza.

Il 24enne ha operato il sorpasso risolutore in vetta alla classifica (basata su importi comunicati pubblicamente e dunque ufficiale a tutti gli effetti) grazie al sigillo firmato alle ATP Finals: battendo lo spagnolo Carlos Alcaraz nell’atto conclusivo, infatti, il nostro portacolori ha scalzato il grande rivale dal comando della graduatoria e si è tolto anche questa soddisfazione, che comunque è soltanto platonica e non assicura ulteriori bonus. Jannik Sinner ha guadagnato 19,114 milioni di dollari statunitensi (circa 16,505 milioni di euro) nel corso della stagione che si è appena conclusa per quanto riguarda il circuito maggiore.

Il nostro portacolori ha superato di misura Carlos Alcaraz, che si è fermato a 18,8 milioni di dollari (circa 16,23 milioni di euro). A fare la voce grossa nel portafoglio dell’azzurro sono le quattro finali Slam: 3,5 milioni di dollari australiani (circa 1,96 milioni di euro) e tre milioni di sterline britanniche (circa 3,4 milioni di euro) per i trionfi conseguiti agli Australian Open e a Wimbledon; 1,275 milioni di euro e 2,5 milioni di dollari statunitensi (circa 2,16 milioni di euro) per gli atti conclusivi persi contro Alcaraz al Roland Garros e agli US Open. Senza dimenticarsi dei 5,071 milioni di dollari (circa 4,377 milioni di euro) per il trionfo alle ATP Finals.

Imbarazzante il divario nei confronti dei più immediati inseguitori: 5,97 milioni per il tedesco Alexander Zverev, 5,45 per lo statunitense Taylor Fritz, 5,22 per il canadese Felix Auger-Aliassime, 5,19 per l’australiano Alex de Minaur, 5,12 per il serbo Novak Djokovic. Lorenzo Musetti occupa l’ottava posizione con 4,68 milioni di dollari. Bisogna scendere al 19mo posto per trovare Flavio Cobolli (2,62), Lorenzo Sonego è 34mo (1,66), Luciano Darderi 36mo (1,62), Matteo Arnaldi 54mo (1,19), Matteo Berrettini 67mo (1,06).

Ricordiamo che si tratta esclusivamente di premi ATP e non vengono conteggiate le esibizioni (Sinner si era garantito sei milioni con il Six Kings Slam). Di seguito la classifica dei premi 2025 per quanto riguarda il tennis mondiale.

CLASSIFICA PREMI TENNIS 2025

1. Jannik Sinner (Italia) 19,1 milioni di dollari statunitensi (circa 16,505 milioni di euro)

2. Carlos Alcaraz (Spagna) 18,8 milioni di dollari statunitensi (circa 16,23 milioni di euro)

3. Alexander Zverev (Germania) 5,97 milioni di dollari statunitensi (circa 5,15 milioni di euro)

4. Taylor Fritz (USA) 5,45 milioni di dollari statunitensi (circa 4,7 milioni di euro)

5. Felix Auger-Aliassime (Canada) 5,22 milioni di dollari statunitensi (circa 4,5 milioni di euro)

6. Alex de Minaur (Australia) 5,19 milioni di dollari statunitensi (circa 4,48 milioni di euro)

7. Novak Djokovic (Serbia) 5,12 milioni di dollari statunitensi (circa 4,42 milioni di euro)

8. Lorenzo Musetti (Italia) 4,68 milioni di dollari statunitensi(circa 4,04 milioni di euro)

9. Ben Shelton (USA) 4,6 milioni di dollari statunitensi (circa 3,97 milioni di euro)

10. Jack Draper (Gran Bretagna) 3,42 milioni di dollari statunitensi (circa 2,95 milioni di euro)

19. Flavio Cobolli 2,62 milioni di dollari statunitensi (circa 2,26 milioni di euro)

34. Lorenzo Sonego 1,66 milioni di dollari statunitensi (circa 1,43 milioni di euro)

36. Luciano Darderi 1,62 milioni di dollari statunitensi (circa 1,4 milioni di euro)

54. Matteo Arnaldi 1,19 milioni di dollari statunitensi (circa 1,03 milioni di euro)

67. Matteo Berrettini 1,07 milioni di dollari statunitensi (circa 925.000 euro)