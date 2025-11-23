Italia-Spagna, gli accoppiamenti della finale di Coppa Davis. Tutto invariato con Berrettini e Cobolli

Italia contro Spagna, Filippo Volandri contro David Ferrer, due squadre che mostrano due lati differenti della profondità dei movimenti. La finale di Coppa Davis è questo e anche altro, e adesso è il momento degli accoppiamenti per quel che concerne la decisiva domenica di Bologna. In carriera Volandri aveva perso i suoi tre confronti con Ferrer nel 2002, 2007 e 2016 (all’inizio, a metà e a fine carriera): qui può prendersi una sua rivincita.

Nel primo singolare squadre che vincono non si cambiano, e allora ecco la sfida di due che hanno avuto il livello della top ten in passato, anche se le carriere, per motivi diversi, hanno preso pieghe inattese. Matteo Berrettini sfiderà Pablo Carreno Busta: 1-1 il conto dei precedenti. Da una parte i quasi 30 ace per la vittoria agli ottavi degli Australian Open 2022, uno dei match migliori della carriera del romano, dall’altra il 6-3 6-2 dello spagnolo che a Montreal trovò la settimana della vita e vinse il torneo.

Nel secondo singolare spazio ai numeri 1 odierni, che sono da una parte Flavio Cobolli e dall’altra Jaume Munar. Entrambi sono in due differenti migliori stagioni in carriera, per l’uno perché questa è ancora giovane e il picco dei quarti di Wimbledon è solo l’inizio, per l’altro perché mai come nel 2025 aveva giocato tanto bene sul veloce. Il bilancio è di 1-0 per l’iberico, che ha vinto al secondo turno a Shanghai, anche se le circostanze avevano dell’ampiamente diverso.

Infine, qualora si arrivasse al doppio (e fermo restando che i nomi possono essere cambiati), per l’Italia confermato il ruolo di Simone Bolelli e Andrea Vavassori, mentre per la Spagna gli attuali nominati sono Marcel Granollers e Pedro Martinez, già capaci di battere Krawietz/Puetz. Da una parte, in sostanza, l’ottimo periodo di forma, dall’altra un lampo che ha dato carica.