Nuova puntata di Swim Zone!

Ospite di oggi Leonardo Deplano, l’uomo più veloce d’Italia e punto di riferimento assoluto della velocità azzurra.

Finalista ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 e ai Mondiali di Singapore 2025 nei 50 stile libero, Deplano ha chiuso rispettivamente settimo e quarto, sempre a soli sei centesimi dal podio.

Ora il suo sguardo è già rivolto al 2026, con un obiettivo chiaro: tornare a Parigi e conquistare una medaglia europea, la seconda della sua carriera.

L’atleta dei Carabinieri, insieme a Lorenzo Zazzeri, rappresenta la massima espressione della velocità italiana in vasca corta e lunga. Nell’intervista con Aglaia Pezzato ed Enrico Spada, racconta l’esperienza della Coppa del Mondo negli Stati Uniti, la preparazione verso i Campionati Europei di Lublino e la voglia di continuare a spingersi oltre i propri limiti.

️ Conducono: Aglaia Pezzato e Enrico Spada

Non perderti questa intervista esclusiva per scoprire da vicino il presente e il futuro della velocità azzurra!

