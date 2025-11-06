Il weekend del Gran Premio del Brasile 2025 si presenta come uno degli snodi fondamentali della stagione-di-Formula 1: un tracciato iconico, condizioni tecniche e strategiche che possono ribaltare le gerarchie, Beatrice Frangione e Luca Preti, pronti a guidarci in un’analisi approfondita. Il circuito in scena è il Autódromo José Carlos Pace di San Paolo, meglio noto come Interlagos: 4,309 km, 15 curve, layout in senso antiorario e saliscendi naturali che rendono il weekend imprevedibile.