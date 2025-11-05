Altri video
Beatrice Frangione ospita Giorgio Piola a Motor News per analizzare un campionato di Formula 1 2025 completamente riaperto! Chi riuscirà a conquistare il titolo mondiale piloti? Insieme ricordano anche i momenti più iconici del GP del Brasile, tra sorpassi leggendari, finali imprevedibili e grandi emozioni a Interlagos. Scopri le analisi tecniche di Piola, le strategie dei team e i pronostici sul finale di stagione. Scrivici nei commenti: chi pensi vincerà il Mondiale 2025?