Ginnastica artistica, Simone Speranza quinto all-arounder ai Mondiali juniores! E agli anelli… Dukhno campione

Il russo Arsenii Dukhno si è laureato Campione del Mondo juniores nel concorso generale individuale, imponendosi a Manila (Filippine) con il punteggio di 82.031. Il classe 2008 ha rispettato il pronostico della vigilia, offrendo degli esercizi degni di nota dal punto di vista tecnico, in particolar modo al corpo libero (14.500), alle parallele pari (14.266) e al cavallo con maniglie (13.866), dove è sempre stato il migliore di giornata.

In gara come atleta neutrale, Dukhno è stato molto abile anche al volteggio (14.233) e si è difeso tra anelli (12.666) e sbarra (12.500), riuscendo così a meritarsi la medaglia d’oro sul giro completo con un paio di decimi di vantaggio nei confronti del solido giapponese Nao Ojima (81.799), mentre il cinese Lanbin Yang ha completato il podio (81.099) distanziando lo statunitense Danila Leykin (quarto con 79.866).

L’Italia si rallegra per avere trovato un talento estremamente promettente, con ampi margini di miglioramento e già capace di confezionare delle prove di eccellente caratura, in particolar modo agli anelli (14.100, miglior riscontro di giornata). Simone Speranza ha conquistato un pregevole quinto posto con il punteggio di 79.032: il classe 2007 siciliano ha di fronte a sé un promettente futuro e la strada intrapresa è quella giusta, già in vista delle Olimpiadi di Los Angeles 2028.

Oltre alla stoccata sul castello, il siracusano è stato pimpante alla sbarra (13.500) e poi ha fatto registrare 12.766 al quadrato, 12.300 al cavallo, 13.566 alla tavola e 12.800 sugli staggi. Simone Speranze, tesserato per la New Sport, andrà a caccia delle medaglie nelle finali di specialità in programma nei prossimi due giorni: domenica 23 novembre lo vedremo all’opera agli anelli (vanta il secondo accredito dopo le qualifica) e al corpo libero (settimo nel turno preliminare); lunedì 24 novembre, invece, sarà impegnato al volteggio (quarto).

Riccardo Ruggeri ha invece concluso in diciottesima posizione con il totale di 75.797 (13.566 al corpo libero, 10.133 al cavallo, 12.766 agli anelli, 14.066 al volteggio, 12.666 alle parallele pari, 12.600 alla sbarra). Il classe 2008 marchigiano punterà al podio nella finale al volteggio, dove si presenterà con il terzo punteggio di ammissione.