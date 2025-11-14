Velocità, dedizione e un nuovo record che parla da solo: in questa intervista esclusiva incontriamo Carlos D’Ambrosio, giovane talento del nuoto italiano che nel 2024 ha fatto il suo debutto olimpico e nel 2025 ha conquistato il titolo mondiale juniores nei 200 stile libero con un tempo storico di 1’45″15 (20 agosto 2025). Carlos ci racconta il suo percorso: dall’infanzia in vasca a Valdagno (Vicenza), alla scelta di dedicarsi al 200 sl, fino alla consapevolezza del riconoscimento sportivo e del salto verso l’élite. Parleremo di tecnica, allenamento, gestione mentale della gara, momenti di pressione e sogni futuri. Parole chiave: Carlos D’Ambrosio, nuoto italiano, 200 stile libero, record italiano, Olimpiadi Parigi 2024, Mondiali Juniores 2025, giovane talento, riconoscimento sportivo. #CarlosDAmbrosio #NuotoItalia #200sl #RecordItaliano #Olimpiadi2024 #MondialiJuniores2025 #FOCUSnuoto conduce Alice Liverani