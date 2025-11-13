Un Gran Premio del Brasile da dimenticare per la Ferrari. Dopo un weekend promettente e la speranza concreta di salire sul podio, la gara è finita nel peggiore dei modi: entrambi i piloti fuori nelle prime fasi, tra contatti e sfortuna. A far discutere sono state poi le dure critiche del Presidente John Elkann, giudicate da molti fuori luogo rispetto all’accaduto. ️ Beatrice Frangione e Luca Preti analizzano l’intero weekend di Interlagos: cosa è andato storto, chi ha davvero responsabilità e come la Ferrari può ripartire dopo questa delusione. Un confronto lucido e appassionato per capire il momento del Cavallino Rampante e il clima all’interno del team.