Pubblicato

5 minuti fa

il

Torna l’appuntamento più atteso di Motor News: Felicioni e Scontenti! Dopo il GP del Brasile 2025, Beatrice Frangione e Luca Preti stilano la loro lista di promossi e bocciati di un weekend infuocato, dentro e fuori la pista. Non solo Ferrari tra gli argomenti del giorno: ci sono sorprese tra gli scontenti, reazioni a caldo e qualche nome inaspettato che farà discutere. Chi ha davvero brillato e chi, invece, ha deluso le aspettative?

