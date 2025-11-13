Nuova puntata di Sprint Zone! Ospite di oggi Fausto Desalu, campione olimpico della 4×100 azzurra di Tokyo 2021 e punto di riferimento della velocità italiana. Il velocista delle Fiamme Gialle, classe 1994, è reduce da una stagione 2025 molto positiva, con un rendimento costante nei 200 metri e nei 100, culminata con la conquista del doppio titolo italiano ai Campionati di Caorle. L’unico rammarico dell’anno è arrivato ai Mondiali di Tokyo, dove Desalu ha mancato l’accesso alla semifinale dei 200 per pochi millesimi e ha vissuto l’amarezza della 4×100, frenata dal contatto tra Jacobs e un avversario. Ora lo attende una nuova stagione di sfide: gli Europei di Birmingham 2026 come grande obiettivo e il sogno di scendere sotto i 20 secondi nei 200 metri, spinto dalla determinazione che da sempre lo contraddistingue. ️ Conduce: Ferdinando Savarese Non perderti questa intervista esclusiva per conoscere da vicino la grinta, la mentalità e i progetti di uno dei simboli dell’atletica azzurra! #SprintZone #FaustoDesalu #AtleticaLeggera #Velocità #4×100 #Tokyo2021 #EuropeiBirmingham2026 #Desalu #ItaliaTeam #AtleticaItaliana #FerdinandoSavarese #CampioneOlimpico #200metri #100metri #FiammeGialle #RoadToBirmingham #IntervistaSportiva #Sprint #AzzurriDellAtletica #RunningTalent