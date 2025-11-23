Formula 1GP Las Vegas
F1, GP Las Vegas 2025: Norris e Piastri convocati dai commissari. McLaren a rischio squalifica
Potrebbe essere riscritto l’ordine d’arrivo del GP di Las Vegas di F1: al termine della gara sono stati convocati dai commissari di gara entrambi i piloti della McLaren, il britannico Lando Norris e l’australiano Oscar Piastri, assieme ai rappresentanti della scuderia.
Al termine della gara, infatti, è stata segnalata la non conformità del plank, una parte del fondo della vettura, che risulta usurato oltre i limiti del regolamento, essendo inferiore ai 9 millimetri previsti: la sanzione comminata per questa infrazione tecnica potrebbe essere la squalifica.
Se così fosse, in classifica piloti il neerlandese Max Verstappen, vittorioso quest’oggi con la Red Bull, aggancerebbe Piastri, portandosi a -24 da Norris, quando mancano due gare lunghe ed una Sprint al termine della stagione, con 58 punti ancora a disposizione.