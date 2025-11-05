F1, Frederic Vasseur: “Vogliamo massimizzare il potenziale della macchina anche in Brasile”

Sfumati da mesi i veri obiettivi stagionali, la Ferrari spera di chiudere il 2025 conquistando almeno una singola vittoria di tappa e aggiudicandosi il secondo posto nel Mondiale costruttori dietro alla McLaren. Ad oggi la Scuderia di Maranello deve guardarsi le spalle da Mercedes e Red Bull, staccate rispettivamente di 1 e 10 punti, quando mancano quattro round al termine del campionato.

“A Interlagos affronteremo il quinto weekend Sprint della stagione, che rappresenta un’altra prova impegnativa per tutta la squadra, sia dal punto di vista fisico che mentale. In un formato così compatto, ogni dettaglio conta ancora di più: dal lavoro di preparazione svolto a Maranello al supporto in tempo reale dal remote garage“, le parole del team principal Frederic Vasseur alla vigilia del prossimo weekend di gara in Brasile.

“Arriviamo in Brasile carichi e positivi, reduci da due fine settimana solidi ad Austin e Città del Messico, nei quali abbiamo massimizzato il potenziale della vettura. L’obiettivo è mantenere questo slancio, concentrarci sull’esecuzione e farci trovare pronti ad affrontare qualunque condizione meteo che potremo incontrare a San Paolo traendone il massimo“, aggiunge il manager francese al sito ufficiale della Rossa.