Dominik Paris: “Non c’è nulla di rotto, devo avere pazienza. Molte ore di trattamento”

Dominik Paris ha rimediato una forte botta alla caviglia sinistra nel corso dell’allenamento svolto ieri a Copper Mountain (USA), sede della prossima tappa della Coppa del Mondo di sci alpino. Attimi di spavento per l’azzurro, che nella giornata odierna rimarrà completamente a riposo, come gli è stato indicato dallo staff medico.

Il fuoriclasse altoatesino, che punta in maniera perentoria sulle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, visto che le gare di sci alpino maschile si disputeranno sull’amata pista Stelvio di Bormio, è ora atteso da una terapia. Al momento non è ancora certa la sua presenza in pista a Copper Mountain, ma l’auspicio è che possa recuperare prontamente.

Il 36enne ha fatto un punto della situazione attraverso i canali federali: “Sono di buon umore e alla fine non c’è niente di rotto e quando è così si tratta solo di avere pazienza. Certo, fa un po’ male e per questo faccio molte ore di trattamento. Bisognerà valutare giorno per giorno come andrà con la terapia“.

Dopo Copper Mountain, il massimo circuito internazionale itinerante prevede la tappa di Beaver Creek (con due discese e un superG dal 4 al 6 dicembre) e poi una piccola sosta per gli uomini jet, che torneranno protagonisti il 19-20 dicembre in Val Gardena con discesa e superG, poi ci sarà il superG di Livigno il 27 dicembre, a prendere il posto del classico appuntamento di Bormio, protagonista ai Giochi.