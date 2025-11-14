Nella puntata 42 di Run2u, due protagonisti della corsa italiana raccontano una storia di passione, metodo e consapevolezza:Massimiliano Montanari, medico e ultra runner romagnolo, e Simone Cellini, coach e fondatore di Runner 451.

Un dialogo intenso tra atleta e allenatore, tra scienza e cuore, dove la corsa diventa metafora di vita, equilibrio e crescita personale.Montanari, reduce dalla straordinaria 100 km del Passatore, condivide il suo approccio alla fatica, al recupero e alla motivazione quotidiana.Ceccarelli, creatore di Runner 451, spiega come il coaching moderno non sia solo allenamento ma consapevolezza, metodo e felicità nel correre.

Un episodio che unisce medicina, performance e umanità, per chi cerca ispirazione e strumenti concreti per migliorare nella corsa e nella vita. Guarda la puntata completa: Massimiliano Montanari e Simone Cellini – Runner 451 ospiti a Run2u puntata 42.

Inoltre come sempre, proseguiremo con i preziosi consigli di Lorenzo Lotti nella sua rubrica #SEMPREDICORSA; il “Dalla Pancia della Gara” con video dagli appassionati e amici del running, e le “Scelte per voi”, oltre ai tanti highlights inviati dagli organizzatori.

• Ti aspettiamo in diretta ogni mercoledì alle 20.30 con grandi nomi del panorama nazionale, e ogni venerdì alle 21.00 con ospiti esperti, racconti di gare e curiosità.

• E non dimenticare di mandare i tuoi video a sabrinarun2u@gmail.com!

• Iscriviti al canale Run2U per non perdere altre storie leggendarie dell’atletica italiana!!

• ‍♂️ Che tu sia un atleta, un appassionato o un professionista in cerca di ispirazione, questo contenuto ti darà prospettive reali e concrete

#Run2u #Run2uPuntata42 #MassimilianoMontanari #Runner451 #SimoneCellini #RunningItalia #UltraRunner #MezzaMaratona #Corsa #RunningMotivation #AtletaEAllenatore #CoachRunning #MindsetSportivo #CorsaAlFemminile #PodcastRunning #StorieDiCorsa #AtleticaLeggera #RunnerLife #Passatore100km #MotivazioneSportiva #BenessereEPerformance #AllenamentoCorsa #SportItaliano #ConsapevolezzaNellaCorsa