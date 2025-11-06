Nuova puntata di Swim Zone!

Ospite di oggi Daniele Del Signore, uno dei nuotatori più promettenti del vivaio italiano, classe 2007 e specialista del dorso, già protagonista di una stagione straordinaria.

Ai Mondiali Juniores di Otopeni 2025, Del Signore ha conquistato il titolo mondiale nei 50 dorso, stabilendo anche il nuovo record italiano juniores con un tempo sensazionale di 24.91.

A livello europeo, si è laureato campione continentale nei 100 dorso e nella staffetta 4×100 mista, aggiungendo anche diversi argenti al suo palmarès in continua crescita.

Con lo sguardo rivolto al 2026, Daniele si prepara a debuttare tra i senior e a misurarsi con i migliori, mantenendo la sua determinazione e la passione che lo hanno già reso un punto di riferimento per la nuova generazione del nuoto azzurro.

️ Conducono: Aglaia Pezzato e Sofia Altavilla

Non perderti questa intervista esclusiva per conoscere da vicino il nuovo talento del dorso italiano!

