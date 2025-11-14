Seguici su
LEGGI OA SPORT e AZZURRA SENZA PUBBLICITÀ
ABBONATI

Pubblicato

4 minuti fa

il

A margine della presentazione del Tour of the Alps 2026, decima edizione della prestigiosa corsa a tappe che unisce Italia e Austria, Michele Cassano ha incontrato il presidente della Federciclismo, Cordiano Dagnoni, e il direttore tecnico della Nazionale italiana maschile su strada, Marco Villa.
Nel corso dell’intervista, i due dirigenti hanno analizzato il momento attuale del ciclismo italiano, tra crescita dei giovani, prospettive verso le grandi corse a tappe e obiettivi della nazionale in vista della stagione 2026.
Un approfondimento prezioso per comprendere le strategie federali e lo stato di salute del movimento azzurro, proprio mentre il Tour of the Alps si conferma uno degli appuntamenti chiave di avvicinamento al grande ciclismo internazionale.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI
Argomenti correlati:
Pubblicità