A margine della presentazione del Tour of the Alps 2026, decima edizione della prestigiosa corsa a tappe che unisce Italia e Austria, Michele Cassano ha incontrato il presidente della Federciclismo, Cordiano Dagnoni, e il direttore tecnico della Nazionale italiana maschile su strada, Marco Villa.

Nel corso dell’intervista, i due dirigenti hanno analizzato il momento attuale del ciclismo italiano, tra crescita dei giovani, prospettive verso le grandi corse a tappe e obiettivi della nazionale in vista della stagione 2026.

Un approfondimento prezioso per comprendere le strategie federali e lo stato di salute del movimento azzurro, proprio mentre il Tour of the Alps si conferma uno degli appuntamenti chiave di avvicinamento al grande ciclismo internazionale.