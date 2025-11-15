Coppa del MondoSci AlpinoSport Invernali
Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2025-2026: Shiffrin leader, Zenere 27ma
La Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2025-2026 si è aperta sabato 25 ottobre a Soelden, in Austria, dove si è disputato lo slalom gigante che, come di consueto, funge da opening stagionale. Seguiranno le tappe di Levi e Gurgl, poi la trasferta nordamericana con Copper Mountain e Tremblant.
Dopo tutte queste gare dedicate alle discipline tecniche, tra slalom e giganti, il ritorno in Europa, con le gare di St. Moritz, in Svizzera, in calendario soltanto a metà dicembre, segnerà il via anche per la stagione della velocità, con discese e superG.
La prima parentesi in Italia si avrà con le gare, a gennaio, di Tarvisio, una discesa ed un superG, e Plan de Corones, un gigante, prima della pausa del calendario di Coppa del Mondo per lasciare spazio, a febbraio, alle prove delle Olimpiadi, che per le donne avranno sede a Cortina d’Ampezzo.
Dopo i Giochi, a marzo, nuova parentesi in Italia, con due gare veloci in Val di Fassa, una discesa ed un superG, prima dell’ultimo atto stagionale, che arriverà a primavera già iniziata: le Finali di Coppa del Mondo nel 2026 si terranno a Lillehammer, in Norvegia.
Dopo la seconda gara stagionale la statunitense Mikaela Shiffrin comanda con 150 punti davanti alla connazionale Paula Moltzan, seconda con 130. La migliore azzurra è Asja Zenere, 27ma con 14. Non ci sono invece italiane nella top ten né in slalom né in gigante.
CLASSIFICA GENERALE COPPA DEL MONDO SCI ALPINO FEMMINILE 2025-2026
1 SHIFFRIN Mikaela USA 150
2 MOLTZAN Paula USA 130
3 COLTURI Lara ALB 116
4 SCHEIB Julia AUT 100
5 DUERR Lena GER 68
6 LJUTIC Zrinka CRO 66
7 AICHER Emma GER 63
8 GUT-BEHRAMI Lara SUI 60
9 HECTOR Sara SWE 53
10 STJERNESUND Thea Louise NOR 45
11 DVORNIK Neja SLO 41
12 O BRIEN Nina USA 40
13 HOLDENER Wendy SUI 33
14 RAST Camille SUI 32
14 ROBINSON Alice NZL 32
16 LIENSBERGER Katharina AUT 30
17 CHEVRIER Marion FRA 29
18 GRENIER Valerie CAN 24
18 SWENN LARSSON Anna SWE 24
20 HENSIEN Katie USA 22
21 HURT A J USA 20
21 MCFARLANE Caitlin FRA 20
23 WESTHOFF Bianca Bakke NOR 18
24 HUBER Katharina AUT 15
24 LIE Kajsa Vickhoff NOR 15
24 TRUPPE Katharina AUT 15
27 GASIENICA-DANIEL Maryna POL 14
27 ZENERE Asja ITA 14
29 OEHLUND Cornelia SWE 13
30 ARONSSON ELFMAN Hanna SWE 12
30 BOCOCK Elisabeth USA 12
CLASSIFICA GIGANTE COPPA DEL MONDO SCI ALPINO FEMMINILE 2025-2026
1 SCHEIB Julia AUT 100
2 MOLTZAN Paula USA 80
3 GUT-BEHRAMI Lara SUI 60
4 SHIFFRIN Mikaela USA 50
5 ST.JERNESUND Thea Louise NOR 45
6 O’BRIEN Nina USA 40
7 COLTURI Lara ALB 36
8 ROBINSON Alice NZL 32
9 HECTOR Sara SWE 29
10 LJUTIC Zrinka CRO 26
CLASSIFICA SLALOM COPPA DEL MONDO SCI ALPINO FEMMINILE 2025-2026
1 SHIFFRIN Mikaela USA 100
2 COLTURI Lara ALB 80
3 AICHER Emma GER 60
4 DUERR Lena GER 50
4 MOLTZAN Paula USA 50
6 LJUTIC Zrinka CRO 40
7 DVORNIK Neja SLO 36
8 HOLDENER Wendy SUI 32
9 CHEVRIER Marion FRA 29
10 LIENSBERGER Katharina AUT 26
CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI ALPINO FEMMINILE 2025-2026
25/10, Sölden (AUT) – Gigante Femminile
15/11, Levi (FIN) – Slalom Femminile
23/11, Gurgl (AUT) – Slalom Femminile
29/11, Copper Mt. (USA) – Gigante Femminile
30/11, Copper Mt. (USA) – Slalom Femminile
06/12, Tremblant (CAN) – Gigante Femminile
07/12, Tremblant (CAN) – Gigante Femminile
12/12, St.Moritz (SUI) – Discesa Femminile
13/12, St.Moritz (SUI) – Discesa Femminile
14/12, St.Moritz (SUI) – SuperG Femminile
16/12, Courchevel (FRA) – Slalom Femminile
20/12, Val d’Isere (FRA) – Discesa Femminile
21/12, Val d’Isere (FRA) – SuperG Femminile
27/12, Semmering (AUT) – Gigante Femminile
28/12, Semmering (AUT) – Slalom Femminile
03/01, Kranjska Gora (SLO) – Gigante Femminile
04/01, Kranjska Gora (SLO) – Slalom Femminile
10/01, Zauchensee (AUT) – Discesa Femminile
11/01, Zauchensee (AUT) – SuperG Femminile
13/01, Flachau (AUT) – Slalom Femminile
17/01, Tarvisio (ITA) – Discesa Femminile
18/01, Tarvisio (ITA) – SuperG Femminile
20/01, Plan de Corones (ITA) – Gigante Femminile
24/01, Spyndleruv Mlyn (CZE) – Gigante Femminile
25/01, Spyndleruv Mlyn (CZE) – Slalom Femminile
30/01, Crans Montana (SUI) – Discesa Femminile
31/01, Crans Montana (SUI) – SuperG Femminile
08/02, Cortina (ITA) {OLIMPIADI} – Discesa Femminile
10/02, Cortina (ITA) {OLIMPIADI} – Combinata a squadre Femminile
12/02, Cortina (ITA) {OLIMPIADI} – Super-G Femminile
15/02, Cortina (ITA) {OLIMPIADI} – Gigante Femminile
18/02, Cortina (ITA) {OLIMPIADI} – Slalom Femminile
28/02, Soldeu (AND) – Discesa Femminile
01/03, Soldeu (AND) – SuperG Femminile
07/03, Val di Fassa (ITA) – Discesa Femminile
08/03, Val di Fassa (ITA) – SuperG Femminile
14/03, Äre (SWE) – Gigante Femminile
15/03, Äre (SWE) – Slalom Femminile
21/03, Lillehammer (NOR) [Finali] – Discesa Femminile
22/03, Lillehammer (NOR) [Finali] – Super-G Femminile
24/03, Lillehammer (NOR) [Finali] – Slalom Femminile
25/03, Lillehammer (NOR) [Finali] – Gigante Femminile