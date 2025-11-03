Sport in tvTennis
Calendario ATP Finals 2025: gli orari dai gironi alla finale, dove vederle in tv e streaming
Il Pala Alpitour di Torino ospiterà, da domenica 9 a domenica 16 novembre, le Nitto ATP Finals 2025 di tennis: i primi 8 classificati della Race to Turin, che si chiuderà sabato 8, sia in singolare che in doppio, si affronteranno nell’ultimo torneo stagionale.
A Torino saranno in palio 1500 punti per il ranking ATP, sia in singolare che in doppio, e l’Italia sarà rappresentata da Jannik Sinner, che sarà in prima fascia in sede di sorteggio in singolare e da Simone Bolelli/Andrea Vavassori, i quali saranno inseriti in quarta fascia in doppio.
Occorre attendere, invece, per conoscere il destino di Lorenzo Musetti, in corsa per l’ultimo posto ancora da assegnare in singolare: l’azzurro dovrà vincere l’ATP 250 di Atene per qualificarsi alle Finals, altrimenti lo slot andrà al canadese Felix Auger-Aliassime.
La diretta tv delle Nitto ATP Finals 2025 di tennis sarà fruibile su Sky Sport e Rai Sport (palinsesti da definire), mentre la diretta streaming della partita sarà disponibile su Tennis TV, Sky Go e Now (palinsesti da definire), infine la diretta live testuale sarà godibile su OA Sport.
CALENDARIO ATP FINALS 2025
Domenica 9 novembre – Round robin
Dalle ore 11.30
Doppio
Non prima delle 14.00
Singolare
Non prima delle 18.00
Doppio
Non prima delle 20.30
Singolare
Lunedì 10 novembre – Round robin
Dalle ore 11.30
Doppio
Non prima delle 14.00
Singolare
Non prima delle 18.00
Doppio
Non prima delle 20.30
Singolare
Martedì 11 novembre – Round robin
Dalle ore 11.30
Doppio
Non prima delle 14.00
Singolare
Non prima delle 18.00
Doppio
Non prima delle 20.30
Singolare
Mercoledì 12 novembre – Round robin
Dalle ore 11.30
Doppio
Non prima delle 14.00
Singolare
Non prima delle 18.00
Doppio
Non prima delle 20.30
Singolare
Giovedì 13 novembre – Round robin
Dalle ore 11.30
Doppio
Non prima delle 14.00
Singolare
Non prima delle 18.00
Doppio
Non prima delle 20.30
Singolare
Venerdì 14 novembre – Round robin
Dalle ore 11.30
Doppio
Non prima delle 14.00
Singolare
Non prima delle 18.00
Doppio
Non prima delle 20.30
Singolare
Sabato 15 novembre – Semifinali
Dalle ore 12.00
Doppio
Non prima delle 14.30
Singolare
Non prima delle 18.00
Doppio
Non prima delle 20.30
Singolare
Domenica 16 novembre – Finali
Dalle ore 15.00
Doppio
Non prima delle 18.00
Singolare
PROGRAMMA ATP FINALS 2025: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING
Diretta tv: in abbonamento su Sky Sport, in chiaro su Rai Sport (palinsesti da definire).
Diretta streaming: in abbonamento su Tennis TV, Sky Go e NOW, in chiaro su Rai Play (palinsesti da definire).
Diretta Live testuale: OA Sport.