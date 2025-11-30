Seguici su
Biathlon, Svezia dominatrice nella single mixed a Oestersund. Azzurri lontani dal vertice

Calato il sipario sulla prima gara del day-2 del primo appuntamento della Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026. Sulle nevi di Oestersund (Svezia) la single mixed relay ha tenuto banco. Nella prova a squadre per nazioni in cui un uomo e una donna si alternano in pista, la coppia svedese formata da Sebastian Samuelsson ed Ella Halvarsson ha avuto la meglio.

I padroni di casa si sono distinti per consistenza sugli sci di fondo e al poligono, avendo usato solo quattro ricariche nel computo complessivo, con Samuelsson ai limiti della perfezione: zero nella prima e un solo bersaglio mancato nella terza frazione. Qualche incertezza per Halvarsson, ma alla fine il margine era di sicurezza e la vittoria non poteva sfuggire.

Alle loro spalle hanno terminato la Norvegia e la Francia. Il duo del Team Norge composto da Sturla Holm Laegreid e Maren Kirkeeide ha concluso con 0+6 e un distacco di 19″1 dalla vetta, a precedere la coppia transalpina che ha pagato dazio nella terza frazione col giro di penalità (1+6), distanziata di 37″3. Bravissima, però, Camille Bened a spuntarla allo sprint per il gradino più basso rispetto alla tedesca Marlene Fichtner, relegando la Germania (0+3) in quarta posizione (+37″8). Al quinto posto ha concluso l’Austria (0+4) a 56″0.

Italia distante dal vertice. Patrick Braunhofer e Hannah Auchentaller non sono riusciti a trovare la giusta precisione al poligono, usando diverse ricariche (0+11) e non avendo un gran passo sugli sci stretti. La conseguenza è stata una prova mai per le posizioni di vertice, come testimoniato dall’undicesimo posto finale con un ritardo di 2’24″9 dagli svedesi.

