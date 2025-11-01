Auger-Aliassime torna agli antichi fasti, approda in finale a Parigi e scavalca Lorenzo Musetti nella Race

Nella prima semifinale del torneo ATP di Parigi, ultimo Masters 1000 della stagione, Felix Auger-Aliassime, testa di serie numero nove, torna agli antichi fasti, stronca la resistenza di Alexander Bublik, tredicesimo favorito del tabellone, con lo score di 7-6(3) 6-4 in un’ora e trentasei minuti, e approda in finale contro il vincente della sfida tra Jannik Sinner e Alexander Zverev. Il successo odierno consente al canadese di sorpassare Lorenzo Musetti nella Race e avvicinare così la qualificazione alle ATP Finals.

Il canadese inizia la partita con l’1-0 ottenuto a 15, il rivale replica con l’immediato 1-1. Si prosegue nel rispetto dei turni di servizio, fondamentale nel quale il kazako concede un solo punto nei primi tre turni, e di una partita che si sviluppa su scambi brevi. La testa di serie numero nove costringe due volte l’avversario ai vantaggi, il numero 16 ATP non concede però spazio e con l’ace sancisce il 6-6. Aliassime rompe l’equilibrio nel tie-break con il minibreak del 4-2 sancito dall’errore di diritto del rivale, si procura tre set point con la chiusura a rete e timbra il 7-3 che chiude la prima frazione.

Bublik inizia la seconda frazione con l’1-0 e con lo smash al volo strappa il servizio al nordamericano, autore di un doppio fallo e due errori, per il 2-0. Aliassime si rimette in pista con il break dell’immediato 2-1, game al termine del quale il suo rivale sfoga la delusione per il vantaggio sprecato spaccando la racchetta, la tredicesima testa di serie sfrutta gli errori del canadese per chiudere con il diritto vincente il 3-1, si riprende nuovamente il vantaggio, ed allunga sul 4-1. Il nono favorito del tabellone sfrutta l’errore sulla palla corta di rovescio dal suo rivale per firmare il 4-3 e, a 15, impattare poi sul 4-4. Aliassime, una volta ristabilita la parità, non si volta più indietro, opera il break del 5-4 con il diritto incrociato vincente e, con lo stesso colpo, trasforma il primo match point per il definitivo 6-4.

Auger-Aliassime conclude la sua performance con 12 ace, due doppi falli e il 66% di prime, contro il 58% dell’avversario. Il giocatore canadese segna la differenza a proprio favore vincendo otto punti più dell’avversario, 69 a 61, e mette a referto ventisei colpi vincenti e tredici errori gratuiti.