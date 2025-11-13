ATP Finals, Musetti si gioca tutto contro Alcaraz. Fritz sfida De Minaur per la semifinale

Cala il sipario sul girone dedicato a Jimmy Connors alle ATP Finals ed oggi si conosceranno chi saranno i due semifinalisti. Nessuno dei quattro giocatori è eliminato, ma ovviamente Carlos Alcaraz è quello con le maggiori speranze, mentre Alex de Minaur quello con meno possibilità. In mezzo ci sono Taylor Fritz e Lorenzo Musetti, che hanno un destino abbastanza intrecciato uno con l’altro.

Musetti ha un compito durissimo, visto che affronterà in serata Carlos Alcaraz. Il toscano è obbligato a vincere contro lo spagnolo per darsi una possibilità, ma dipenderà anche da come terminerà l’incontro tra Fritz e De Minaur. Una vittoria dell’americano obbligherebbe Musetti ad imporsi due set a zero, eliminando così Alcaraz; mentre in caso di successo di De Minaur all’azzurro basterebbe un qualsiasi tipo di successo per accedere alle semifinali.

Ovviamente serve la grande impresa a Musetti, che ha battuto solo una volta in carriera lo spagnolo e proprio nel primo precedente sulla terra rossa di Amburgo (era la finale) nel 2022. Da quel momento sono arrivati sei successi consecutivi per Alcaraz, che vincendo poi domani sera sarebbe certo di chiudere l’anno da numero uno del ranking mondiale. Dunque Musetti avrà in Jannik Sinner un tifoso speciale, visto che l’altoatesino deve assolutamente sperare in un ko di Alcaraz per provare a sorpassarlo.

Come detto anche il match tra Fritz e De Minaur è decisamente importante. Con una vittoria l’americano metterebbe in ghiaccio la qualificazione alle semifinali, in attesa poi di capire il piazzamento finale. De Minaur ha le spalle al muro e deve soprattutto recuperare dalla sconfitta con Musetti, dove ha sprecato tantissime energie. L’australiano, però, darà sicuramente tutto, perché non vuole lasciare Torino con zero vittorie.

Scendono in campo anche Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che sono già qualificati per le semifinali e sono anche già certi del primo posto. Gli azzurri vogliono proseguire il buon momento e affronteranno i tedeschi Krawietz/Puetz. Sfida invece decisiva tra Cash/Glasspool e Granollers/Zeballos.