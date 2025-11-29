Asja Zenere: “È una figata, a Tremblant carica di fiducia”

Prima top ten in carriera per Asja Zenere, che finisce nona nel gigante di Copper, negli USA. La veneta, già 12a nella prima manche, ha chiuso in 2’00″69, risultando la miglior italiana a 1’78” dalla neozelandese Alice Robinson, trionfatrice con pieno merito quest’oggi.

Così Zenere ai microfoni FISI: “È una figata, sono soddisfatta perché ho sciato bene, quando ho tagliato il traguardo e mi sono vista terza pensavo di avere fatto una brutta manche, ma ho visto Ljutic realizzare un gran tempo e ho cominciato a sperare. Adesso andiamo a Tremblant con lo stesso atteggiamento, carichi di fiducia, portando in pista lo stesso atteggiamento in termini di aggressività e di testa“.

Di segno fondamentalmente opposto le parole di Lara Della Mea, sempre dalla FISI, visto il 27° posto: “Non sono per niente contenta della seconda manche, sono partita sotto il palo e mi sono ripresa troppo tardi, purtroppo su questa pista bisogna fare tutto bene dall’inizio alla fine perché è troppo facile“.

Due facce differenti di una stessa gara, in sostanza, e soprattutto per Zenere la conferma di essere in crescita. E non potrebbe essere altrimenti, dato il fatto che, come già detto, mai prima di quest’oggi si era riuscita a issare nelle parti alte della graduatoria.