In occasione della presentazione milanese di "Back in the Game", il nuovo format condotto da Yuri Chechi – ideato da Reale Mutua e in onda su Sky Sport dal 13 ottobre – vi proponiamo un contenuto esclusivo con le voci dei protagonisti. Il "Signore degli Anelli" dello sport italiano racconta questa nuova avventura, affiancato da grandi ospiti come Antonio Rossi, oggi presidente della FICK, e Cristiana Girelli, capitana della Nazionale italiana femminile di calcio. Spazio anche a Michele Quaglia, Direttore Commerciale e Brand di Reale Group, per scoprire la filosofia e gli obiettivi di questo progetto che unisce sport, valori e comunicazione. Un appuntamento imperdibile per chi ama lo sport e le sue storie, tra emozione, resilienza e ispirazione.