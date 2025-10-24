Seguici su
Pubblicato

1 minuto fa

il

Giuseppe Corsello, direttore sportivo della Training Academy Olympic Roma, analizza il buon momento della formazione capitolina, reduce da due vittorie consecutive, e presenta le sfide più importanti del prossimo turno: alla Bianchi la Pallanuoto Trieste ospita il Telimar, mentre alla Vitale la Rari Nantes Salerno riceve l’Iren Genova Quinto. In campo femminile il campionato di A1 donne disputa solo due match per lasciare spazio al debutto dello Stage Group di Champions League, competizione nella quale esordiranno Ekipé Orizzonte, Sis Roma ed Ekipé Orizzonte.

