Tadej Pogacar terzo di sempre per numero di vittorie nelle Classiche Monumento: Merckx è nel mirino

Sempre più nella storia. Quinta vittoria (di fila) al Giro di Lombardia per Tadej Pogacar che oggi a Bergamo è andato nuovamente a timbrare il cartellino alla sua maniera, dominando in lungo e in largo e raggiungendo il record di Fausto Coppi, unico capace di conquistare il pokerissimo nella Classica delle Foglie Morte.

Questa affermazione rappresenta la terza Classica Monumento vinta da Pogacar nella stagione 2025, dopo i successi al Giro delle Fiandre e alla Liegi-Bastogne-Liegi, consolidando il suo status di dominatore assoluto delle corse di un giorno. Sono dieci in totale, diventando il terzo nella storia ad agguantare la doppia cifra dopo Eddy Merckx (ancora lontano a quota 19) e Roger De Vlaeminck (ad undici).

Il sorpasso nei confronti del belga è già pronto per la prossima stagione, mentre il Cannibale è ancora lontano: serviranno altri tre anni a questa altezza per provare a giungere a quota venti.

I CORRIDORI CON PIÙ TRIONFI NELLE CLASSICHE MONUMENTO

Eddy Merckx:

Sanremo 7, Fiandre 2, Roubaix 3, Liegi 5, Lombardia 2 — Totale 19

Roger De Vlaeminck:

Sanremo 3, Fiandre 1, Roubaix 4, Liegi 1, Lombardia 2 — Totale 11

Tadej Pogacar:

Sanremo 0, Fiandre 3, Roubaix 0, Liegi 2, Lombardia 5 — Totale 10

Fausto Coppi:

Sanremo 3, Fiandre 0, Roubaix 1, Liegi 0, Lombardia 5 — Totale 9

Costante Girardengo:

Sanremo 6, Fiandre 0, Roubaix 0, Liegi 0, Lombardia 3 — Totale 9

Sean Kelly:

Sanremo 2, Fiandre 0, Roubaix 2, Liegi 2, Lombardia 3 — Totale 9

Rik Van Looy:

Sanremo 1, Fiandre 2, Roubaix 3, Liegi 1, Lombardia 1 — Totale 8

Mathieu van der Poel:

Sanremo 2, Fiandre 3, Roubaix 0, Liegi 0, Lombardia 3 — Totale 8

Gino Bartali:

Sanremo 4, Fiandre 0, Roubaix 0, Liegi 0, Lombardia 3 — Totale 7

Tom Boonen:

Sanremo 0, Fiandre 3, Roubaix 4, Liegi 0, Lombardia 0 — Totale 7