Tadej Pogacar ammette: “Non mi vengono in mente rimpianti per questa stagione…”

Si conclude con la storica vittoria di Tadej Pogacar il Giro di Lombardia 2025. Lo sloveno era il grande favorito e non ha disatteso il pronostico, conquistando per la quinta volta la “Classica delle Foglie Morte”, unico a riuscirci dopo Fausto Coppi. Il campione del mondo in carica ha sorpreso gli avversari attaccando sul Passo di Ganda, alzando il ritmo ed involandosi verso la vittoria.

Prestazione nuovamente mostruosa quella di Pogacar, che ha anticipato di 1’48” il suo rivale Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), battuto ancora nettamente. Terzo Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team), che paga 3’14” dallo sloveno. Distacchi enormi quelli rifilati da Tadej Pogacar, secondo corridore nella storia dopo Eddy Merckx a vincere tre Classiche Monumento in una stagione.

Ai microfoni di Rai Sport, il nativo di Klanec ha dichiarato: “Questa vittoria è stata fantastica, giornata perfetta per il team. Abbiamo ottenuto la quinta vittoria consecutiva, è incredibile. Grazie a tutti i miei compagni di squadra, soprattutto a Rafal Majka che si ritira. Alla fine con gli altri parlavo dei risultati ottenuti. Due giorni fa abbiamo provato l’ultima salita con ottimi risultati. Oggi abbiamo addirittura fatto meglio. In questo momento non ho nessun rimpianto per questa stagione, non me ne vengono in mente”.