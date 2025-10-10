Tadej Pogacar favorito al Giro di Lombardia: “Le gambe girano bene, è uno dei grandi obiettivi”

Tadej Pogacar si presenterà con tutti i favori del pronostico al Giro di Lombardia, ultima Classica Monumento della stagione che andrà in scena sabato 11 ottobre. Il fuoriclasse sloveno si presenterà all’appuntamento da Campione del Mondo e d’Europa, con l’obiettivo di vincere la ribattezzata classica delle foglie morte per la quinta volta consecutiva, siglando quello che sarebbe un record assoluto per questo evento. Il percorso di 241 km da Como a Bergamo prevede 4400 metri di dislivello e si preannuncia molto complesso.

L’alfiere della UAE Emirates-XRG ha giganteggiato nelle ultime due settimane, vincendo i Mondiali e gli Europei, oltre alla Tre Valli Varesine. Il dominatore del pedale internazionale inseguirà il ventesimo sigillo stagionale e non sembra esserci grande concorrenza, anche se il belga Remco Evenepoel proverà a metterlo in difficoltà dopo aver perso nettamente gli scontri diretti andati in scena tra la rassegna iridata di Kigali e l’evento continentale in Francia.

Tadej Pogacar ha fatto un punto della situazione alla vigilia: “Sono super motivato, in buona forma, le gambe girano bene e la squadra è forte. Il Lombardia è uno dei miei grandi obiettivi in questo ultimo blocco di gare: è l’ultima Monumento dell’anno e l’ultima gara della mia stagione. La forma c’è, le gambe sono buone, la squadra è forte, quindi non vedo l’ora che inizi la gara. Questa stagione è stata davvero straordinaria per la squadra. Mi sento fortunato a far parte di questo gruppo speciale e spero che potremo continuare così questo fine settimana e in futuro”.