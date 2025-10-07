Ospite di questa puntata di Strike Zone è Alberto Mineo, ricevitore e capitano della Nazionale Italiana di baseball, reduce dall’argento agli Europei 2025 al termine di una finale combattutissima contro i Paesi Bassi.

Classe 1994, il goriziano è uno dei volti simbolo del baseball azzurro: un vero Globetrotter del diamante, capace di costruirsi una carriera tra Italia, Stati Uniti e Nicaragua, dove ha vinto il titolo 2024-2025 con i Leones de León e dove tornerà tra poche settimane per affrontare una nuova stagione da protagonista.

Con lui parleremo di nazionale, ambizioni personali e obiettivi futuri, ma anche della vita quotidiana di un atleta che ha fatto del baseball la propria missione. Uno sguardo al World Baseball Classic, ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028 e a tutto ciò che attende il movimento italiano nei prossimi anni.

Un’intervista imperdibile per chi ama il baseball, la dedizione e le storie di sport vero.

