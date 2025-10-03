Quattro giorni di sport, inclusione e divertimento: oltre 40 discipline, 100 società e più di 200 eventi tra piazze, parchi e impianti cittadini. È stato questo il Ferrara Sport Festival 2025, che ha trasformato la città estense in una vera e propria capitale dello sport per un intero fine settimana, coinvolgendo tutte le realtà sportive del territorio. A inaugurare l’edizione 2025 è stato il Ministro dello Sport Andrea Abodi, affiancato da protagonisti d’eccezione: la gloria locale dell’atletica Massimo Magnani e il giornalista di Mediaset Massimo Callegari, intervistati da Alice Liverani ed Enrico Spada. Un festival che ha unito atleti, società e appassionati, confermandosi come uno degli eventi più importanti per la promozione dello sport e dei suoi valori. #FerraraSportFestival #Ferrara2025 #SportFestival #AndreaAbodi #MassimoMagnani #MassimoCallegari #AliceLiverani #EnricoSpada #Sport #Inclusione #Ferrara