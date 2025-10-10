Sport in tv
Sport in tv oggi (venerdì 10 ottobre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming
Oggi, venerdì 10 ottobre, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.
Fari puntati sul tennis, con il torneo di Wuhan, in Cina, dove Jasmine Paolini sarà chiamata all’impresa: battere la n.2 del mondo, Iga Swiatek, contro cui non ha mai vinto. La toscana cercherà di centrare l’obiettivo, anche per la qualificazione alle WTA Finals.
Da seguire con attenzione poi quanto accadrà nella Coppa del Mondo di nuoto di fondo a Golfo Aranci e nel massimo circuito internazionale del nuoto in piscina, con tanti campioni in acqua tra cui Thomas Ceccon, figura di riferimento del gruppo italiano a Carmel (USA). In serata l’impegno nelle qualificazioni agli Europei U21 2027 di calcio della Nazionale allenata da Silvio Baldini, che sfiderà la Svezia.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, venerdì 10 ottobre, il relativo palinsesto tv e streaming.
SPORT IN TV OGGI
Venerdì 10 ottobre
05.10 Tennis, WTA Wuhan 2025: quarti di finale – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), SuperTennis HD; in streaming su SkyGo, NOW, supertennis.tv, SuperTennix.
(Paolini vs Swiatek 4° incontro non prima delle 13.00 su Sky Sport Uno, SuperTennis HD)
07.00 Snooker, Xi’An Grand Prix: quarto turno – Diretta streaming su Eurosport1 HD, Discovery+ e DAZN.
09.00 Equitazione, Nations Cup 2025 a Boekelo (Paesi Bassi): seconda giornata – Diretta streaming su FEI TV.
09.00 Nuoto di fondo, Coppa del Mondo a Golfo Aranci: 10 km maschile – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay.
09.00 Tennis, ATP Shanghai 2025: quarti di finale – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.
11.35 Superbike, GP Estoril 2025: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.
12.00 Nuoto di fondo, Coppa del Mondo a Golfo Aranci: 10 km femminile – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay.
13.00 Equitazione, Global Champions League a Roma: salto a ostacoli – Diretta streaming su Discovery+ e su DAZN.
15.30 Short track, World Tour 2025 a Montreal (Canada): seconda giornata – Diretta streaming sul canale Youtube Skating ISU.
16.00 Nuoto, Coppa del Mondo a Carmel (USA): prima giornata (batterie) – Diretta streaming su Eurovision Sport.
16.00 Calcio, Qualificazioni Mondiali 2026: Kazakistan vs Liechtenstein – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202); in streaming su SkyGo e su NOW.
16.00 Superbike, GP Estoril 2025: prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.
18.00 Calcio, Amichevole: Inter vs Atletico Madrid – Diretta streaming su DAZN.
18.15 Calcio, Qualificazioni Europei U21 2027: Italia vs Svezia – Diretta tv su Rai 2 HD; in streaming su RaiPlay.
19.30 Sollevamento pesi, Mondiali 2025: 110 kg maschile – Diretta streaming su Weightlifting House TV.
19.45 Basket, Eurolega 2025-2026: Fenerbahce vs Stella Rossa – Diretta tv su Sky Sport Max (206); in streaming su SkyGo, NOW e su EuroLeague Tv.
20.15 Basket, Eurolega 2025-2026: Olympiakos vs Dubai – Diretta tv su Sky Sport Basket (205); in streaming su SkyGo, NOW e su EuroLeague Tv.
20.30 Calcio, Serie C: Arezzo vs Gubbio – Diretta tv su Sky Sport Arena (204), Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.
20.30 Calcio, Serie C: Bra vs Carpi – Diretta tv su Sky Sport Mix (211), Sky Sport 252; in streaming su SkyGo e su NOW.
20.30 Basket, Eurolega 2025-2026: Barcellona vs Valencia – Diretta streaming su EuroLeague Tv.
20.30 Basket, Eurolega 2025-2026: Bayern vs Zalgiris Kaunas – Diretta streaming su EuroLeague Tv.
20.45 Calcio, Qualificazioni Mondiali 2026: Germania vs Lussemburgo – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), in streaming su SkyGo e su NOW.
21.00 Golf, Korn Ferry Tour Championship: seconda giornata – Diretta streaming.
22.00 Mountain Bike, World Series 2025: xcc elite donne – Diretta streaming su Eurosport1 HD, Discovery+ e su DAZN.
22.50 Mountain Bike, World Series 2025: xcc elite uomini – Diretta streaming su Eurosport1 HD, Discovery+ e su DAZN.
00.00 Nuoto, Coppa del Mondo a Carmel (USA): prima giornata (finali) – Diretta streaming su Eurovision Sport.