Sport in tv oggi (domenica 26 ottobre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi domenica 26 ottobre ci aspetta una giornata ricca di sport. Gli appassionati di motori potranno divertirsi con il GP di Malesia per la MotoGP in prima mattinata e il GP del Messico per la F1 in prima serata. A Santiago del Cile si concluderanno i Mondiali di ciclismo su pista e l’Italia spera di chiudere in bellezza la propria avventura iridata, mentre in Cina continueranno i Mondiali di taekwondo e a Soelden si disputerà il gigante maschile valido per la Coppa del Mondo di sci alpino.

Autentica abbuffata di tennis con le finali dei quattro tornei della settimana: Jannik Sinner affronterà il tedesco Alexander Zverev all’ATP 500 di Vienna, il brasiliano Joao Fonseca incrocerà lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina all’ATP 500 di Basilea, la svizzera Belinda Bencic se la dovrà vedere con la ceca Linda Noskova nel WTA 500 di Tokyo, testa a testa tra le neozelandese Lulu Sun e la statunitense Ann Li nel WTA 250 di Guangzhou.

Ampio spazio poi ai campionati nazionali di volley, basket e rugby, oltre al sontuoso menu di calcio tra Serie A, Serie B, Serie C e tornei esteri. Da seguire anche la Maratona di Venezia, la Coppa del Mondo di nuoto, il Superprestige di ciclocross, snooker e badminton. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi domenica 26 ottobre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Domenica 26 ottobre

00.02 NUOTO – Coppa del Mondo a Toronto, finali (diretta streaming su Eurovision Sport)

01.00 GOLF (DP World Tour) – Genesis Championship, quarto giro (diretta tv su Sky Sport Golf dalle ore 03.30; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 03.30)

02.00 BASEBALL (MLB, World Series) – Gara-2: Toronto Blue Jays-Los Angeles Dodgers (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

03.00 TAEWONDO – Mondiali, fasi preliminari: 54 kg maschile, 87 kg maschile, 73 kg femminile (diretta streaming su worldtaekwondo.org)

03.30 MOTOGP – GP Malesia, warm-up (diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

04.00 TENNIS – WTA 500 Tokyo, finale: Bencic vs Noskova diretta tv su Sky Sport Tennis, Super Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX)

05.00 BADMINTON (BWF World Tour) – Indonesia Masters 3 (diretta streaming su BWF Tv)

05.00 MOTO3 – GP Malesia, gara (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW; differita tv su TV8 alle ore 11.05; differita streaming su tv8.it alle ore 11.05)

06.15 MOTO2 – GP Malesia, gara (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW; differita tv su TV8 alle ore 12.20; differita streaming su tv8.it alle ore 12.20)

08.00 MOTOGP – GP Malesia, gara (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW; differita tv su TV8 alle ore 14.05; differita streaming su tv8.it alle ore 14.05)

09.00 TAEWONDO – Mondiali, tabellone dagli ottavi alle finali: 54 kg maschile, 87 kg maschile, 73 kg femminile (diretta streaming su worldtaekwondo.org; diretta streaming su Olympic Channel per semifinali e finali a partire dalle ore 12.00)

09.00 TENNIS – WTA 250 Guangzhou, finale: Sun vs Li (diretta tv su Sky Sport Tennis, Super Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX)

09.40 ATLETICA – Maratona di Venezia (diretta tv su RaiSportHD fino alle ore 09.55 e dalle ore 11.10; diretta streaming integrale su Rai Play Sport 1)

10.00 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Gigante maschile a Soelden, prima manche (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

12.15 CALCIO (Eredivisie olandese) – Twente-Ajax (diretta streaming su Como Tv)

12.30 CALCIO (Serie A) – Torino-Genoa (diretta streaming su DAZN)

12.30 CALCIO (Serie C) – Trapani-Audace Cerignola (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 257; diretta streaming su Sky Go)

13.00 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Gigante maschile a Soelden, seconda manche (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

13.00 CALCIO (Premiership scozzese) – Hearts-Celtic Glasgow (diretta streaming su Como Tv)

13.30 CALCIO (Jupiler League belga) – Anversa-Brugge (diretta streaming su DAZN)

13.40 CICLOCROSS (Superprestige) – Gara elite donne a Overijse (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, DAZN)

14.00 TENNIS – ATP 500 Vienna, finale: Sinner vs Zverev (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)

14.00 CALCIO (Liga spagnola) – Maiorca-Levante (diretta streaming su DAZN)

14.00 SNOOKER – Northern Ireland Open, finale (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

14.30 CALCIO (Eredivisie olandese) – Feyenoord-PSV Eindhoven (diretta streaming su Como Tv)

14.30 CALCIO (Serie C) – Pro Verelli-Pergolettese (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go)

14.30 CALCIO (Serie C) – Trento-Vicenza (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go)

14.30 CALCIO (Serie C) – Ascoli-Sambenedettese (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go)

14.30 CALCIO (Serie C) – Bra-Vis Pesaro (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go)

14.30 CALCIO (Serie C) – Catania-Benevento (diretta tv su Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go)

14.30 CALCIO (Serie C) – Cosenza-Potenza (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go)

15.00 CICLISMO SU PISTA – Mondiali, sessione pomeridiana (diretta streaming su Discovery+)

15.00 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – San Giovanni in Marignano-Scandicci (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, VBTV)

15.00 CALCIO (Serie A) – Sassuolo-Roma (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie A) – Verona-Cagliari (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Padova-Juve Stabia (diretta streaming su DAZN, canale LegaB di Amazon Prime Video)

15.00 CALCIO (Premier League inglese) – Arsenal-Crystal Palace (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Premier League inglese) – Aston Villa-Manchester City (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Premier League inglese) – Bournemouth-Nottingham (diretta tv su Sky Sport 257; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Premier League inglese) – Wolverhampton-Burnley (diretta tv su Sky Sport 258; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Lilla-Metz (non è prevista diretta tv/streaming)

15.00 BASKET FEMMINILE (Serie A1) – Sassari-Broni (diretta streaming su Flima Tv)

15.10 CICLOCROSS (Superprestige) – Gara elite uomini a Overijse (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, DAZN)

15.30 TENNIS – ATP 500 Basilea, finale: Davidovich Fokina vs Fonseca (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta tv su Sky Sport Tennis dopo la conclusione della finale dell’ATP 500 di Vienna; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Bayer Leverkusen-Friburgo (diretta tv su Sky Sport Mix; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.30 CALCIO (Premiership scozzese) – Aberdeen-Hibernian (diretta streaming su Como Tv)

15.30 RUGBY (Serie A) – Due partite: Colorno-Mogliano, Viadana-Rugby Lyons (diretta streaming su The Rugby Channel)

16.00 VOLLEY (Superlega) – Trento-Padova (diretta streaming su VBTV, DAZN)

16.00 BASKET (Serie A) – Olimpia Milano-Venezia (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket, Cielo; diretta streaming su Sky Go, NOW, cielotv.it, LBA Tv)

16.00 GOLF (PGA Tour) – Bank of Utah Championship, quarto giro (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, DAZN dalle ore 21.30)

16.15 CALCIO (Liga spagnola) – Real Madrid-Barcellona (diretta streaming su DAZN)

16.45 CALCIO (Eredivisie olandese) – AZ Alkmaar-Utrecht (diretta streaming su Como Tv)

17.00 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Tre partite: Firenze-Monviso, Busto Arsizio-Vallefoglia, Milano-Macerata (diretta streaming su VBTV)

17.00 BASKET (Serie A) – Brescia-Cantù (diretta streaming su LBA Tv)

17.00 BASKET FEMMINILE (Serie A1) – Sesto San Giovanni-Battipaglia (diretta streaming su Flima Tv)

17.15 CALCIO (Ligue 1 francese) – Tre partite: Lilla-Metz, Angers-Lorient, Auxerre-Le Havre (non è prevista diretta tv/streaming)

17.15 CALCIO (Serie B) – Bari-Mantova (diretta streaming su DAZN, canale LegaB di Amazon Prime Video)

17.30 CICLISMO SU PISTA – Mondiali, sessione serale (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 2, Discovery+, DAZN)

17.30 BASKET (Serie A) – Napoli-Reggio Emilia (diretta streaming su LBA Tv)

17.30 CALCIO (Premier League inglese) – Everton-Tottenham (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Stoccarda-Mainz (diretta tv su Sky Sport Mix; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Giana Erminio-Alcione Milano (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go)

17.30 CALCIO (Serie C) – Pro Patria-Ospitaletto (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go)

17.30 CALCIO (Serie C) – Pianese-Ravenna (diretta tv su Sky Sport Arena, Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go)

17.30 CALCIO (Serie C) – Monopoli-Giugliano (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go)

17.30 CALCIO (Serie C) – Sorrento-Latina (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go)

18.00 CALCIO (Serie A) – Fiorentina-Bologna (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

18.00 VOLLEY (Superlega) – Due partite: Cuneo-Cisterna, Piacenza-Milano (diretta streaming su VBTV)

18.00 BASKET (Serie A) – Trieste-Udine (diretta streaming su LBA Tv)

18.00 BASKET FEMMINILE (Serie A1) – Due partite: Tortona-Venezia, San Martino-Campobasso (diretta streaming su Flima Tv)

18.00 FOOTBALL AMERICANO (NFL) – Sette partite: Atlanta-Falcons-Miami Dolphins, Baltimore-Ravens-Chicago Bears, Carolina Panthers-Buffalo Bills, Cincinnati Bengals-New York Jets, Houston Texans-San Francisco 49ers, New England Patriots-Cleveland Browns, Philadelphia Eagles-New York Giants (diretta streaming su DAZN)

18.30 CALCIO (Liga spagnola) – Osasuna-Celta Vigo (diretta streaming su DAZN)

19.00 VOLLEY (Superlega) – Modena-Monza (diretta streaming su VBTV, DAZN)

19.00 BASKET (NBA) – San Antonio Spurs-Brooklyn Nets (non è prevista diretta tv/streaming)

19.00 BASKET (Serie A) – Virtus Bologna-Sassari (diretta streaming su LBA Tv)

20.00 BASKET (Serie A) – Cremona-Treviso (diretta streaming su LBA Tv)

20.30 VOLLEY (Superlega) – Perugia-Civitanova (diretta streaming su Rai Play Sport 2, VBTV)

20.30 CALCIO (Serie C) – Salernitana-Casertana (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.30 BASKET (NBA) – Detroit Pistons-Boston Celtics (non è prevista diretta tv/streaming)

20.45 CALCIO (Serie A) – Lazio-Juventus (diretta streaming su DAZN)

20.45 CALCIO (Ligue 1 francese) – Lione-Strasburgo (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 F1 – GP Messico, gara (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW; differita tv su TV8 alle ore 22.30; differita streaming su tv8.it alle ore 22.30)

21.00 CALCIO (Liga spagnola) – Rayo Vallecano-Alaves (diretta streaming su DAZN)

21.05 RUGBY (Top-14 francese) – Tolosa-Tolone (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.05 FOOTBALL AMERICANO (NFL) – New Orleans Saints-Tampa Bay Buccaneers (diretta streaming su DAZN)

21.25 FOOTBALL AMERICANO (NFL) – Due partite: Denvers Broncos-Dallas Cowboys, Indianapolis Colts-Tennesse Titans (diretta streaming su DAZN)

LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI MOTOGP ALLE 8.00

LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI F1 ALLE 21.00