Sofia Goggia verso Soelden: “Cresciuta in gigante. Bassino attesa da una grande sfida”
Giornata di vigilia sul ghiacciaio del Rettenbach, dove sabato 25 ottobre andrà in scena il gigante femminile di Soelden, prova valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. In terra austriaca si aprirà la stagione che culminerà con le Olimpiadi di Milano Cortina 2026: prima manche alle ore 10.00 e seconda alle ore 13.00, purtroppo non saranno presenti le infortunate Federica Brignone (che sta cercando di recuperare per i Giochi) e Marta Bassino (stagione finita).
L’Italia sarà guidata da Sofia Goggia, alla sua nona apparizione a Soelden (spiccano la quinta piazza del 2016 e il sesto posto del 2020). La fuoriclasse bergamasca ha fatto un punto della situazione attraverso i canali federali: “Penso di essere cresciuta nel corso dell’estate in questa disciplina. Anche l’anno scorso sciavo bene, ma mancavo forse di continuità: spero di raggiungerla anche fra le porte larghe. Non ho aspettative per questa stagione che sarà lunga e va affrontata gara dopo gara“.
L’azzurra ha poi proseguito: “Vorrei rivolgere il mio pensiero a Marta Bassino e Federica Brignone che non saranno presenti al cancelletto di partenza e pure a Marta Rossetti: farsi male in generale è sempre brutto, ancora di più alla vigilia di un anno come questo. Marta mi è sembrata serena, ci siamo sentite telefonicamente, sa che è attesa da una grande sfida. Qui a Soelden è una gara tosta, dove bisogna tenere duro sul muro e poi dare tutto sul piano“.
Il posto di Marta Bassino è stato preso da Sophie Mathiou. La delegazione tricolore sarà completata da Lara Della Mea, Asja Zenere, Giorgia Collomb, Ilaria Ghisalberti, Elisa Platino, Laura Steinmair, Giulia Valleriani.