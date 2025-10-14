Sport in tvTennis
Six Kings Slam 2025: calendario 15 ottobre: orari e ordine delle partite, tv, streaming
Mercoledì 15 ottobre è la giornata inaugurale del Six Kings Slam 2025, seconda edizione del milionario torneo esibizione in programma sul veloce indoor della ANB Arena a Riad (in Arabia Saudita). Il vincitore finale si aggiudicherà un montepremi da 6 milioni di dollari, ma tutti i partecipanti riceveranno un gettone di 1,5 milioni per la sola presenza.
Il day-1 vedrà lo svolgimento dei due incontri di primo turno, che completeranno il quadro delle semifinali. Grande attesa soprattutto per il debutto dell’azzurro Jannik Sinner, che trova il greco Stefanos Tsitsipas (chiamato dagli organizzatori per sostituire l’infortunato Jack Draper) con l’obiettivo di sfidare poi giovedì Novak Djokovic, mentre a seguire ci sarà lo scontro tra il tedesco Alexander Zverev e lo statunitense Taylor Fritz che designerà il primo sfidante di Carlos Alcaraz.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming della prima giornata del Six Kings Slam 2025. I due quarti di finale del torneo esibizione a Riad non verranno trasmessi in tv, ma saranno disponibili in diretta streaming su Netflix con Sinner-Tsitsipas anche tramite diretta live testuale su OA Sport.
CALENDARIO SIX KINGS SLAM 2025
Mercoledì 15 ottobre
Inizio alle ore 18.30 italiane
Jannik Sinner vs Stefanos Tsitsipas
A seguire
Alexander Zverev vs Taylor Fritz
PROGRAMMA SIX KINGS SLAM 2025: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: non prevista.
Diretta streaming: Netflix.
Diretta Live testuale (di Sinner-Tsitsipas): OA Sport.