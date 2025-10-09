Short track, ottimo avvio dell’Italia nella prima giornata a Montreal

Si è alzato il sipario sul World Tour 2025 di short track e a Montreal è stata una prima giornata decisamente positiva per i colori azzurri. La squadra italiana ha sfiorato quasi l’en plein di qualificazioni sia nelle gare individuali sia con le due staffette (femminile e mista) sul ghiaccio quest’oggi.

Ottimo avvio subito con i 1000 metri femminili, che ha visto l’accesso ai quarti di finale di Elisa Confortola, Arianna Fontana e Gloria Ioriatti. Confortola ha vinto anche la sua batteria davanti all’olandese Michelle Velzeboer, mentre Fontana e Ioriatti hanno concluso in seconda posizione rispettivamente dietro alla belga Hanne Desmet e alla sudcoreana Dohee Noh.

Successivamente è stato il turno dei 500 maschili ed ha fatto il suo esordio Pietro Sighel, che ha vinto la propria batteria davanti al cinese Lin Xiaojun. Molto bravi anche Thomas Nadalini e Lorenzo Previtali, che con il secondo posto in batteria si sono qualificati per i quarti di finale.

Nei 1500 maschili sono due gli azzurri che hanno già staccato il biglietto per le semifinali. Luca Spechenhauser ha vinto il suo quarto battendo il lettone Robert Kruzbergs; mentre Pietro Sighel si è piazzato al secondo posto dietro al sudcoreano Jongun Rim. Dovrà passare dai ripescaggi, invece, Thomas Nadalini.

Percorso netto delle due staffette in gara oggi. Quella femminile ha vinto il suo quarto di finale davanti a Polonia e Francia, qualificandosi per le semifinali. Un traguardo raggiunto anche dal quartetto della mista, che ha battuto Corea del Sud, Kazakistan e Francia.