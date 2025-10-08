Short track, i convocati dell’Italia per Montreal: Sighel e Fontana le stelle azzurre in Canada

La nuova stagione degli sport invernali sta per entrare nel vivo e si comincia subito a fare sul serio con le prime due tappe del World Tour di short track, in programma a Montreal dal 9 al 12 e dal 16 al 19 ottobre. Il double-header canadese rappresenta a conti fatti il 50% dell’intera Coppa del Mondo 2025, che si chiuderà a fine novembre dopo altri due appuntamenti in Europa tra Danzica e Dordrecht.

Le quattro prove del circuito maggiore stabiliranno il contingente di ogni Paese per i Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, con l’Italia che ha la garanzia di schierare nella rassegna a cinque cerchi casalinga tutte le staffette e almeno un atleta in ciascuna gara individuale. Il movimento azzurro ha comunque le carte in regola per firmare l’en plein e conquistare il maggior numero di quote disponibili (5 uomini e 5 donne).

In attesa della conferma ufficiale dei convocati da parte della Federazione, nell’entry list del doppio evento di Coppa del Mondo a Montreal sono stati inseriti 12 azzurri titolari e 5 riserve. Presenti tutti i big della Nazionale, da Pietro Sighel ad Arianna Fontana passando per Elisa Confortola e Luca Spechenhauser, inoltre va evidenziato il rientro dai rispettivi infortuni di Martina Valcepina e Andrea Cassinelli.

Il gruppo italiano verrà completato da Chiara Betti, Arianna Sighel e Gloria Ioriatti al femminile e dai giovani Thomas Nadalini, Lorenzo Previtali e Alessandro Loreggia al maschile. Le riserve designate per la trasferta canadese sono Mattia Antonioli (che perde il posto in squadra almeno temporaneamente), Davide Oss Chemper, Nicole Botter Gomez, Lucrezia Casagrande e Katia Filippi.