Ci sono atlete silenziose.Quelle che restano nell'ombra, senza cercare applausi o riflettori. Ma che quando conta, ci sono sempre. Atlete come Rebecca Lonedo. Capaci di rialzarsi dopo un infortunio, dopo un anno lontano dalle gare. Oggi a Tokyo 2025, nella maratona dei Mondiali di Atletica,è stata protagonista assoluta. Ha chiuso 20ª al mondo, correndo con testa, cuore e coraggio.Nella seconda parte della gara ha recuperato posizioni, lottato sotto il sole giapponese, e dimostrato quanto vale davvero la sua determinazione. Non tutti la vedono. Ma chi sa leggere le gare, sa riconoscere i grandi. Oggi il mondo ha guardato lei! Che ha scritto una pagina bellissima della sua carriera. Rebecca Lonedo chiude 20ª al mondo nella maratona dei Mondiali di Atletica di Tokyo 2025. Un risultato straordinario per l'unica azzurra in gara, che ha saputo gestire alla perfezione una maratona complessa, recuperando posizioni nella seconda parte e tagliando il traguardo in 2h33'40". Dopo un lungo stop per infortunio nel 2024, Rebecca è tornata al massimo livello, dimostrando carattere, determinazione e strategia. Questo è il suo terzo mondiale, e la conferma che fa parte dell'élite mondiale della corsa su strada. Allenata da Massimo Magnani, e tesserata per Fiamme Oro Padova, Lonedo è oggi una delle migliori maratonete italiane. ✅ Tempo finale: 2:33:40 ✅ Posizione: 20ª assoluta ✅ Location: Tokyo, Campionati Mondiali di Atletica 2025 ✅ Record personale maratona: 2:28:42 (Amburgo 2025) Una gara di cuore. Una storia di riscatto. Una maratona da raccontare.