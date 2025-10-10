Chi sono davvero le Fiamme Oro? Non solo divise e sport, ma un laboratorio umano dove i sogni diventano medaglie. Oggi entriamo dietro le quinte con Sergio Baldo, il direttore tecnico che ha contribuito a costruire le carriere di atleti come Jacobs, Tamberi e Stano. Una visione chiara, valori solidi e tanta passione. Questo è molto più di atletica. Questo è futuro. Preparati a scoprire il cuore delle Fiamme Oro Chi è Sergio Baldo? In questo video ti raccontiamo la storia del direttore tecnico delle Fiamme Oro Atletica Leggera, il gruppo sportivo della Polizia di Stato che ha formato alcuni dei più grandi talenti dell'atletica italiana, tra cui Marcell Jacobs, Gianmarco Tamberi e Massimo Stano. Dalla sua carriera nel salto in alto agli anni alla guida di giovani atleti, Baldo è oggi una figura chiave per lo sport italiano. Con una visione chiara e una strategia di ungo periodo, contribuisce ogni giorno a far crescere nuove generazioni di campioni. Scopri il suo ruolo, la filosofia delle Fiamme Oro, e cosa serve davvero per diventare un atleta olimpico in Italia. ✅ Guarda fino alla fine per scoprire un progetto speciale dedicato ai giovani atleti! Inoltre come sempre, proseguiremo con i preziosi consigli di Lorenzo Lotti nella sua rubrica #SEMPREDICORSA; il “Dalla Pancia della Gara” con video dagli appassionati e amici del running, e le “Scelte per voi”, oltre ai tanti highlights inviati dagli organizzatori. Ti aspettiamo in diretta ogni mercoledì alle 20.30 con grandi nomi del panorama nazionale, e ogni venerdì alle 21.00 con ospiti esperti, racconti di gare e curiosità. E non dimenticare di mandare i tuoi video a sabrinarun2u@gmail.com! Iscriviti al canale Run2U per non perdere altre storie leggendariedell’atletica italiana!! Iscriviti al canale per altri contenuti esclusivi su sport, leadership e formazione. Attiva la campanella #SergioBaldo #FiammeOro #AtleticaItaliana #Jacobs #Tamberi #Stano #DirettoreTecnico #SportItaliano #AllenamentoMentale #GiovaniTalenti #PoliziaDiStato #Olimpiadi #MotivazioneSportiva #Allenatore #AtleticaLeggera