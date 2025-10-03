️ Tito Tiberti ospite a Run2u!

“Oggi a Run2u abbiamo con noi una figura chiave dell’atletica italiana, che lavora ogni giorno dietro le quinte per portare la nazionale a grandi risultati: Tito Tiberti.

Team manager della nazionale italiana di maratona, trail e corsa in montagna, Tito Tiberti è uno dei protagonisti del movimento endurance italiano.

Con un passato da atleta e un presente da dirigente, ci racconta il dietro le quinte delle Olimpiadi, le sfide della preparazione per le ultra distanze e il futuro della corsa in Italia.

Dalla maratona alle ultradistanze, passando per il trail e la corsa in montagna, Tito ci racconta come si costruisce il successo di un movimento, come si gestiscono atleti di altissimo livello… e cosa serve davvero per arrivare a correre con la maglia azzurra.

Preparati a un viaggio dentro il cuore pulsante dell’endurance italiano. Questo episodio è una bomba per chi ama la corsa, la fatica… e la visione!”

Tito ci porta dentro il mondo dell’atletica di alto livello:

✅ Come si preparano gli azzurri per maratone e ultradistanze

✅ La visione dietro il progetto FIDAL per il trail e l’off-road

✅ Le Olimpiadi di Tokyo viste dal campo

✅ La sua nuova nomina internazionale alla WMRA

✅ Quali atleti seguire e su cosa l’Italia sta lavorando per il futuro

Scopri i segreti del progetto maratona della FIDAL

Trail, marcia, off-road: come si gestiscono le nazionali

WMRA, Tokyo, atleti da seguire: tutto nel nostro episodio!

Non perdere questa intervista esclusiva: tecnica, passione e visione.

Un’intervista densa, tecnica e umana, per chi vive la corsa con passione, chilometro dopo chilometro.

Inoltre come sempre, proseguiremo con i preziosi consigli di Lorenzo Lotti nella sua rubrica #SEMPREDICORSA; il “Dalla Pancia della Gara” con video dagli appassionati e amici del running, e le “Scelte per voi”, oltre ai tanti highlights inviati dagli organizzatori.

Ti aspettiamo in diretta ogni mercoledì (o martedì) alle 20.30 con grandi nomi del panorama nazionale, e ogni venerdì alle 21.00 con ospiti esperti, racconti di gare e curiosità.

E non dimenticare di mandare i tuoi video a sabrinarun2u@gmail.com!

Iscriviti al canale Run2U per non perdere altre storie leggendarie dell’atletica italiana!!

Attiva la campanella

Scrivi nei commenti il tuo pensiero o la tua domanda per Tito!

#TitoTiberti #Run2U #Maratona #FIDAL #TrailRunning #CorsaInMontagna #EnduranceRunning #AtleticaItaliana #Ultramaratona #WMRA #RunningMotivation