Run2U 36a puntata | Come si prepara una nazionale? WMRA, ed altro. Ce lo racconta Tito Tiberti !
Altri video
-
Yuri Chechi, Antonio Rossi e Cristiana Girelli insieme per Back in the Game
-
Waterpolo Preview: Francesco Postiglione presenta l’A1 Maschile e l’A1 Femminile 2025-26
-
Colpo di scena a Singapore? Ferrari, Hamilton e l’incognita McLaren
-
Dal ritiro sfiorato alla finale mondiale: la “second life” della capitana Silvia Di Pietro
️ Tito Tiberti ospite a Run2u!
“Oggi a Run2u abbiamo con noi una figura chiave dell’atletica italiana, che lavora ogni giorno dietro le quinte per portare la nazionale a grandi risultati: Tito Tiberti.
Team manager della nazionale italiana di maratona, trail e corsa in montagna, Tito Tiberti è uno dei protagonisti del movimento endurance italiano.
Con un passato da atleta e un presente da dirigente, ci racconta il dietro le quinte delle Olimpiadi, le sfide della preparazione per le ultra distanze e il futuro della corsa in Italia.
Dalla maratona alle ultradistanze, passando per il trail e la corsa in montagna, Tito ci racconta come si costruisce il successo di un movimento, come si gestiscono atleti di altissimo livello… e cosa serve davvero per arrivare a correre con la maglia azzurra.
Preparati a un viaggio dentro il cuore pulsante dell’endurance italiano. Questo episodio è una bomba per chi ama la corsa, la fatica… e la visione!”
Tito ci porta dentro il mondo dell’atletica di alto livello:
✅ Come si preparano gli azzurri per maratone e ultradistanze
✅ La visione dietro il progetto FIDAL per il trail e l’off-road
✅ Le Olimpiadi di Tokyo viste dal campo
✅ La sua nuova nomina internazionale alla WMRA
✅ Quali atleti seguire e su cosa l’Italia sta lavorando per il futuro
Scopri i segreti del progetto maratona della FIDAL
Trail, marcia, off-road: come si gestiscono le nazionali
WMRA, Tokyo, atleti da seguire: tutto nel nostro episodio!
Non perdere questa intervista esclusiva: tecnica, passione e visione.
Un’intervista densa, tecnica e umana, per chi vive la corsa con passione, chilometro dopo chilometro.
Inoltre come sempre, proseguiremo con i preziosi consigli di Lorenzo Lotti nella sua rubrica #SEMPREDICORSA; il “Dalla Pancia della Gara” con video dagli appassionati e amici del running, e le “Scelte per voi”, oltre ai tanti highlights inviati dagli organizzatori.
Ti aspettiamo in diretta ogni mercoledì (o martedì) alle 20.30 con grandi nomi del panorama nazionale, e ogni venerdì alle 21.00 con ospiti esperti, racconti di gare e curiosità.
E non dimenticare di mandare i tuoi video a sabrinarun2u@gmail.com!
Iscriviti al canale Run2U per non perdere altre storie leggendarie dell’atletica italiana!!
Attiva la campanella
Scrivi nei commenti il tuo pensiero o la tua domanda per Tito!
#TitoTiberti #Run2U #Maratona #FIDAL #TrailRunning #CorsaInMontagna #EnduranceRunning #AtleticaItaliana #Ultramaratona #WMRA #RunningMotivation