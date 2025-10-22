Ultrarunning, fatica estrema e vittorie leggendarie: nella puntata 39 di Run2U incontriamo due protagonisti assoluti della scena italiana delle ultramaratone. ️ Eleonora Corradini – primatista italiana 24h su strada e vincitrice della 100 km del Passatore. ️ Francesco Perini – secondo classificato allo Spartathlon 2025, miglior tempo italiano di sempre su 246 km. Insieme ci raccontano: • cosa significa correre oltre il dolore • i segreti dell’allenamento mentale e fisico • la differenza tra “sopravvivere” e “vincere” • come si costruisce una gara di 24h (o più!) • e cosa c’è dietro il traguardo di un’impresa apparentemente impossibile. Una conversazione intensa, vera, tecnica ma umana.Scopri il lato nascosto della corsa ultra con due voci uniche. Lascia un commento con la tua domanda per Eleonora o Francesco! Iscriviti al canale, attiva la campanella e corri con noi nel mondo oltre la maratona. #Ultramaratona #Run2U #EleonoraCorradini #FrancescoPerini #Ultrarunning #Spartathlon #100km #RunningMotivation #EnduranceRunning #Passatore #Corsa #UltraAthletes #RunningPodcast #CorsaUltra #AtleticaLeggera #TrailRunning #RecordItaliano #SportEstremo #MotivazioneRunning #Run2UInterviste