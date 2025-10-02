Tennis
Perché Sinner giocherà due partite consecutive a Shanghai: addio giorno di riposo, gli avversari che troverà
Gli organizzatori dell’ATP Masters 1000 di Shanghai hanno concesso un giorno in più di riposo a Jannik Sinner, che esordirà sabato 4 ottobre e non venerdì 3, come quasi tutto il resto della parte bassa del tabellone: anche il russo Andrey Rublev, in finale a Pechino in doppio, giocherà come l’azzurro un giorno più tardi.
Per entrambi, però, il vantaggio ricevuto ben presto presenterà il conto da saldare: i due, infatti, giocheranno il secondo turno assieme alla parte alta del tabellone, ma poi dovranno disputare il terzo turno con la parte bassa, tornando così in campo già domenica 5, senza giorno di riposo tra un turno e l’altro.
Jannik Sinner affronterà nel secondo turno il tedesco Daniel Altmaier, mentre in caso di vittoria al terzo turno sfiderà il vincente del match tra il numero 27, il neerlandese Tallon Griekspoor, e lo statunitense Jenson Brooksby. A seguire la programmazione tornerà ad alternarsi tra giorno di riposo e partita.
CALENDARIO SINNER ATP MASTERS 1000 SHANGHAI 2025
Primo turno: bye.
Secondo turno: sabato 4 (e non venerdì 3) contro il tedesco Daniel Altmaier.
Terzo turno: domenica 5 contro il vincente tra Tallon Griekspoor (27) e Jenson Brooksby.
Ottavi di finale: martedì 7.
Quarti di finale: giovedì 9.
Semifinali: sabato 11 ottobre.
Finale: domenica 12 ottobre.