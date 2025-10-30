NBA, i risultati della notte. Reaves firma la vittoria dei Lakers. Si sblocca Boston, Jokic trascina Denver

Sono dieci le partite della notte NBA. Senza LeBron James e Luka Doncic, ancora una volta Austin Reaves si prende sulle spalle i Los Angeles Lakers e li porta alla vittoria. Ci pensa lui con un canestro sulla sirena a regalare il successo 116-115 sul campo dei Minnesota Timberwolves, chiudendo alla fine con 28 punti. Un contributo fondamentale, però, lo dà anche un clamoroso Jake LaRavia, che firma il career high con 27 punti (anche 8 rimbalzi). A Minnesota non bastano i 33 punti di Julius Randle e i 30 di Jaden McDaniels.

Ci sono ancora quattro squadre imbattute in questo avvio di stagione e tra queste ci sono i Chicago Bulls, che vincono anche contro i Sacramento Kings per 126-113, in un match che si è deciso nel terzo quarto, chiuso con 39 punti dai padroni di casa. Matas Buzelis è il miglior marcatore con 27 punti, mentre Josh Giddey sfiora la tripla doppia con 20 punti, 12 assist e 8 rimbalzi.

Tripla doppia, invece, che mette a referto Nikola Jokic nella comodissima vittoria dei suoi Denver Nuggets contro i New Orleans Pelicans per 122-108. Il 39-11 del terzo quarto spacca definitivamente la partita in favore di Denver, che si prende così il terzo successo stagionale. Il serbo chiude il suo match con 21 punti, 12 rimbalzi e 10 assist.

Si sbloccano i Boston Celtics, che ottengono la loro prima vittoria e lo fanno contro i Cleveland Cavaliers per 125-105. Dopo un primo quarto da 42-40 per i Cavs, nel secondo Boston piazza il break decisivo (35-18), gestendo poi il vantaggio nel secondo tempo. Otto giocatori dei Celtics vanno in doppia cifra ed il migliore è Jaylen Brown con 30 punti, mentre per Cleveland ci sono i 19 punti ed 11 rimbalzi di Evan Mobley.

Un Kevin Durant da 31 punti guida ad una facile vittoria gli Houston Rockets sul campo dei Toronto Raptors per 139-121. Comodo successo anche per i Detroit Pistons, che superano 135-116 gli Orlando Magic con un Cade Cunningham da 30 punti, 10 assist e 6 rimbalzi. Vincono anche gli Atlanta Hawks per 117-112 sui Brooklyn Nets con 23 punti di Jalen Johnson.

I Dallas Mavericks tremano per l’infortunio al tendine d’Achille per Anthony Davis, che lascia il campo dopo sei minuti contro gli Indiana Pacers. Finisce comunque con un vittoria per i Mavs (107-105) con Cooper Flagg che è il migliore dei suoi con 15 punti e 10 rimbalzi. Tra i successi di misura ci sono anche quello dei Portland Trail Blazers per 136-134 sugli Utah Jazz (27 punti per Jrue Holiday) e quello dei Memphis Grizzlies per 114-113 con il canestro di Ja Morant (28 punti) a pochi secondi dal termine.

RISULTATI NBA 2025-2026 (30 OTTOBRE)

Toronto Raptors – Houston Rockets 121-139

Boston Celtics – Cleveland Cavaliers 125-105

Detroit Pistons – Orlando Magic 135-116

Brooklyn Nets – Atlanta Hawks 112-117

Chicago Bulls – Sacramento Kings 126-113

Dallas Mavericks – Indiana Pacers 107-105

Denver Nuggets – New Orleans Pelicans 122-108

Utah Jazz – Portland Trail Blazers 134-136

Minnesota Timberwolves – Los Angeles Lakers 115-116

Phoenix Suns – Memphis Grizzlies 113-114