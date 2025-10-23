MotoGP, Francesco Bagnaia: “Non è una situazione facile, ma stiamo facendo il possibile per tornare competitivi”

Francesco Bagnaia sta attraversando il periodo più difficile della sua avventura in MotoGP, ritrovandosi in una crisi tecnica piuttosto accentuata dopo quattro stagioni consecutive in cui aveva combattuto fino all’ultima gara (o quasi) per il titolo vincendo due Mondiali e diventando il punto di riferimento della Ducati. Un ruolo che si è preso di forza in questo 2025 Marc Marquez, dominatore incontrastato del campionato, mentre Pecco ha fatto tanta fatica a trovare un buon feeling con la GP25 esprimendosi al top solamente a Motegi.

Nelle due tappe successive al trionfale GP del Giappone il pilota torinese è sprofondato però nuovamente nelle retrovie, dovendo fare i conti con una moto quasi inguidabile: “Mi lascio alle spalle un altro weekend tutt’altro che facile con due cadute tra Sprint e gara. Non sono soddisfatto ma so che, almeno per quanto riguarda la gara di domenica, ho fatto il possibile per rimanere con il gruppo e recuperare posizioni“, le sue parole alla vigilia del weekend di Sepang ripercorrendo l’ultimo round australiano a Phillip Island.

“Non è una situazione facile, ma con tutta la squadra stiamo facendo il possibile per comprendere esattamente il comportamento della moto e tornare ad essere competitivi. Su questo tracciato inoltre, abbiamo tutti i dati del test di inizio febbraio per poter fare una reale comparativa“, dichiara il tre volte campione del mondo al sito ufficiale del team.

Michele Pirro, collaudatore della Casa di Borgo Panigale, gareggerà anche in Malesia al posto dell’infortunato Marc Marquez: “Il primo weekend di gara è stato impegnativo: la pista di Phillip Island è tosta sia fisicamente che a livello di guida. Non ci correvo da una vita praticamente. A Sepang invece sono più a mio agio, ho già girato qui con questa moto e sicuramente abbiamo più riferimenti. Continuiamo a lavorare e a raccogliere informazioni“.