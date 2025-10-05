Motocross delle Nazioni 2025 oggi: orari 5 ottobre, tv, programma, streaming

Archiviata la fase di qualificazione del sabato, è arrivato finalmente il momento di fare veramente sul serio all’Ironman Raceway di Crawfordsville (Indiana) per il Motocross delle Nazioni 2025. Quest’oggi, domenica 5 ottobre, si disputeranno infatti le tre gare finali che stabiliranno la classifica ufficiale ed il vincitore del prestigioso trofeo.

L’Italia, ottava al termine delle Qualifying Race, dovrà alzare ulteriormente l’asticella per potersi giocare un posto sul podio conclusivo schierando tre ottimi piloti come il leggendario quarantenne Tony Cairoli (MXGP) ed i giovani emergenti Andrea Adamo (MX2) e Andrea Bonacorsi (classe Open). L’Australia dei fratelli Lawrence ha primeggiato nelle manche del sabato e spera di ripetere il successo dell’anno scorso, ma sognano in grande anche gli Stati Uniti padroni di casa, il Belgio, i Paesi Bassi e la Francia.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari precisi, il palinsesto tv e streaming delle tre manche ufficiali del Motocross delle Nazioni 2025. Tutte le gare odierne verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport Arena; in diretta streaming su Sky Go, NOW, discovery+, DAZN e MXGP-TV; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MOTOCROSS DELLE NAZIONI OGGI

Domenica 5 ottobre

19.10 Gara-1 (MXGP & MX2)

20.40 Gara-2 (MX2 & Open)

22.08 Gara-3 (Open & MXGP)

PROGRAMMA MOTOCROSS DELLE NAZIONI 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, discovery+, DAZN e MXGP-TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.