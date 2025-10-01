Mattia Agostinacchio firma con la EF Education-EasyPost e passerà tra i professionisti nel 2026

Mattia Agostinacchio ha raggiunto un accordo con la EF Education-EasyPost, firmando un contratto pluriennale (è ignota al momento la durata precisa) che gli consentirà di debuttare tra i professionisti già nel 2026. Il giovane talento valdostano comincerà la sua nuova avventura nei prossimi mesi con la squadra statunitense cimentandosi nel ciclocross, disciplina in cui si è laureato campione del mondo juniores lo scorso febbraio, per poi affrontare la prossima stagione su strada alternandosi tra il team di sviluppo della EF e la compagine World Tour.

“Quest’anno è stato fantastico. Sono contento di come ho gareggiato e di alcune delle mie vittorie e dei miei risultati. Ho iniziato la stagione sulla scia della vittoria ai Mondiali di ciclocross, per la quale ho lavorato molto. Non ho ancora parole per descrivere come mi sono sentito dopo quella vittoria, ma ora guardo al futuro e all’ingresso nella EF Education-EasyPost“, dichiara il promettente corridore italiano classe 2007.

“Penso che EF Education-EasyPost sia la squadra perfetta per me. È una buona squadra per i giovani perché credo che sia molto forte nello sviluppo dei corridori. Ho parlato con Jonathan Vaughters in primavera e mi ha fatto un’ottima impressione. Credo sinceramente che imparerò molto dalla squadra e diventerò un corridore migliore. Nel mio primo anno voglio migliorare in sella alla bicicletta, ma anche conoscere tutti i membri della squadra e divertirmi. Penso che sia davvero importante per i giovani corridori avere la possibilità di godersi il ciclismo mentre imparano“, aggiunge l’azzurro.

“Sono un tuttofare e al momento le gare di un giorno sono quelle che mi si addicono di più. Nelle salite brevi penso di essere bravo, ma ho ancora molti margini di miglioramento. È qui che la squadra può aiutarmi, per quanto riguarda l’alimentazione, l’allenamento e le gare. Da ragazzo ero un grande fan di Mathieu van der Poel. Molti dicono che gli assomiglio, ma io non la penso così. Anche in sella alla bici mi paragonano a lui, ma sinceramente, se potessi essere anche solo un po’ come lui come ciclista, sarei felicissimo. Vedremo cosa succederà in futuro. Nel breve termine, non vedo l’ora di incontrare i miei nuovi compagni di squadra e indossare la divisa dell’EF Education-EasyPost“, le parole di Agostinacchio dopo l’annuncio dell’ingresso nella formazione americana.